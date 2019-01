Axine figure dans le palmarès Global Cleantech 100 de 2019





Axine Water Technologies a été choisie parmi plus de 13 000 sociétés innovatrices provenant de plus de 90 pays pour faire partie du palmarès Global Cleantech 100 de 2019

VANCOUVER, Canada, 29 janvier 2019 /CNW/ - Axine Water Technologies, spécialiste du traitement des eaux usées industrielles, a été nommée par le Cleantech Group pour figurer dans le prestigieux palmarès Global Cleantech 100 de 2019. Le palmarès Global Cleantech 100 est un guide annuel des sociétés et des thèmes qui dominent le domaine de l'innovation durable. Ce palmarès présente les entreprises privées et indépendantes à but lucratif les mieux placées pour relever les défis de demain en matière de technologie propre. Il s'agit de la 10e édition du palmarès et de la quatrième fois qu'Axine figure dans le palmarès.

« À Axine, nous apportons des solutions innovatrices sur place de traitement des eaux usées aux industries pharmaceutique, chimique, à l'industrie du raffinage et à d'autres industries de la fabrication qui réduisent les coûts, le risque et les responsabilités qui découlent des polluants organiques toxiques », affirme Jonathan Rhone, chef de la direction d'Axine. « Nous sommes extrêmement honorés d'être inclus dans le palmarès Global Cleantech 100 à titre de société qui transforme l'avenir des eaux usées industrielles. »

Le palmarès met en commun les données de recherche du Cleantech Group et des jugements qualitatifs tirés des mises en candidature et des observations d'un groupe d'experts de 87 membres de partout dans le monde composé de chefs de file en investissement et d'experts de sociétés et de sociétés industrielles actives dans la recherche de technologies et d'innovations. Ce groupe d'experts représente le secteur mondial des technologies propres et produit une liste d'entreprises qui méritent le respect et le soutien de nombreux acteurs importants de l'écosystème de l'innovation dans les technologies propres.

« Notre dixième édition est dominée par des innovations qui transformeront l'avenir de l'alimentation et de la mobilité et par un avenir décentralisé et numérisé non seulement dans le domaine de l'énergie, mais dans le monde industriel en général », affirme Richard Youngman, chef de la direction du Cleantech Group. « Nous sommes loin du premier palmarès Global Cleantech 100 en 2009, qui était dominé par le matériel, l'énergie solaire et les biocarburants. »

La liste complète des 100 entreprises a été dévoilée le 28 janvier lors du 17e forum annuel Cleantech à San Francisco.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur les perspectives d'Axine en tant qu'innovateur, veuillez visiter la plateforme d'information commerciale i3 du Cleantech Group et chercher Axine Water Technologies.

du Cleantech Group et chercher Axine Water Technologies. Téléchargez le rapport et rencontrez les entreprises qui relèvent nos plus grands défis .

À propos du Cleantech Group

Cleantech® Group fournit des services de recherche et de consultation et tient des événements qui ont pour but de servir de catalyseur de possibilités de croissance durable stimulées par l'innovation. À chaque étape, de la stratégie initiale aux transactions finales, nous offrons aux créateurs de changement des entreprises, aux investisseurs, aux gouvernements et aux actionnaires de l'ensemble de l'écosystème l'accès et le soutien personnalisé dont ils ont besoin pour réussir dans un avenir numérisé, axé sur l'élimination du carbone et l'utilisation efficace des ressources.

Personne-ressource pour les médias :

Laura Dolby

Cleantech Group

Courriel : laura.dolby@cleantech.com

À propos d'Axine Water Technologies

Axine a créé une nouvelle norme de traitement des polluants organiques toxiques dans les eaux usées industrielles afin de répondre à un problème mondial pour les industries pharmaceutique, chimique, électronique et autres industries de la fabrication. La solution révolutionnaire d'Axine combine une technologie électrochimique avancée, une conception modulaire de systèmes et l'analyse de données à un modèle d'affaires unique de traitement des eaux usées en tant que service. Ainsi, nous permettons aux clients de réaliser des économies, de diminuer leurs risques, d'éliminer les responsabilités, de simplifier les opérations et de réduire la production de déchets tout en améliorant la sécurité et le rendement environnemental.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site https://axinewater.com/ .

Personne-ressource pour les médias :

Kristin Mills, gestionnaire marketing

Axine Water Technologies

Tél. : 404-402-0267

Courriel : kmills@axinewater.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/790905/Axine_Water_Technologies_Logo.jpg

SOURCE Axine Water Technologies

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 10:17 et diffusé par :