CARFAX Canada lance l'outil d'analyse de prix de Kijiji Autos





LONDON,ON, le 29 janv. 2019 /CNW/ - CARFAX Canada, l'une des principales sources d'informations en matière automobile au pays, lance un nouvel outil d'analyse de prix disponible sur Kijiji Autos, une toute nouvelle propriété automobile autonome dotée de son propre site et de son application conçue pour faciliter le magasinage de voitures des Canadiens.

Les Canadiens qui utilisent Kijiji Autos peuvent maintenant se référer à cette fonction intégrée afin de les aider à mieux comprendre les valeurs des véhicules usagés. Ceci aide les vendeurs de voitures usagées à établir des prix de vente compétitifs, tout en donnant aux acheteurs l'assurance qu'ils font une bonne affaire. Les informations, basées sur les renseignements de véhicules provenant de CARFAX Canada, permettent aux Canadiens de prendre de bonnes décisions concernant les voitures usagées.

L'analyse des prix de Kijiji Autos exploite la puissance des vastes sources de données de CARFAX Canada qui rassemblent des milliards de données d'information à un seul endroit. Un algorithme exclusif calcule le prix moyen d'un véhicule en tenant compte de l'historique disponible, qui pourrait inclure des lectures d'odomètres, des dommages, ainsi que les prix réels vendus pour des véhicules similaires dans votre région. Les résultats peuvent servir de référence pour les vendeurs et les gens qui magasinent, afin de comprendre ce que valent des voitures similaires.

"En plus d'être déjà la source exclusive en matière d'information sur l'historique des véhicules sur la plateforme de Kijiji Autos, nous sommes fiers d'alimenter leur outil d'analyse de prix avec nos données d`évaluation complètes," déclare Mark Rousseau, Président et Directeur général de CARFAX Canada. "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Kijiji Autos dans le cadre de cette initiative puisqu'il est aligné avec notre mission d'aider les Canadiens à naviguer avec facilité et confiance au travers le processus d'achat et de vente de voitures usagées."

"Kijiji Autos a été conçu sur la base des commentaires des concessionnaires et des consommateurs," explique Leanne Kripp, Directrice du service automobile chez Kijiji. "Nous avons demandé aux Canadiens où nous devrions concentrer nos efforts lors de la conception de cette plateforme, et la transparence a été soulignée comme un élément de frustration, et d'opportunité, lors des étapes du magasinage d'une voiture. En intégrant les données de CARFAX Canada à notre outil d'analyse de prix, nous sommes en mesure de fournir à des millions de Canadiens un niveau de transparence accru, ce qui leur permettra de se sentir plus confiants dans leur processus d'achat de voiture. Nous sommes ravis de ce partenariat avec CARFAX Canada et sommes impatients de recueillir des réactions sur son impact sur le processus décisionnel des acheteurs de voitures canadiens."

Les Canadiens qui désirent acheter ou vendre des voitures usagées avec des informations utiles de CARFAX Canada peuvent visiter carfax.ca ou kijijiautos.ca.

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, une unité de IHS Markit (NASDAQ : INFO), est la source d'information par excellence du secteur de l'automobile au Canada. Elle fournit des renseignements sur l'historique des véhicules, leur estimation et leur évaluation. Puisant dans des milliards de données enregistrées par des milliers de sources uniques, elle permet aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d'occasion de prendre des décisions éclairées. Anciennement reconnu en tant que CARPROOF Corporation, CARFAX Canada est engagée envers la transparence et est reconnue comme un fournisseur d'informations impartiales et complètes pour les concessionnaires, les manufacturiers de véhicules, les consommateurs, les encans majeurs, les gouvernements, les compagnies d'assurances et les agences de police. Connectez-vous à CARFAX Canada sur Facebook , Twitter et LinkedIn .

À propos de Kijiji Autos

Kijiji Autos est une propriété automobile créée pour faciliter l'achat de voitures pour tous les Canadiens. Avec son propre site en ligne et son application mobile, Kijiji Autos est une destination numérique pour la recherche de voitures ou de camions neufs ou d'occasion, de particuliers ou chez un concessionnaire. Kijiji Autos s'appuie sur la position de leader de Kijiji dans le secteur automobile, site #1 de petites annonces au Canada et faisant partie d'eBay Classifieds Group, pour offrir une expérience simple, tant aux amateurs de voitures qu'aux acheteurs moins expérimentés. Kijiji Autos a été développée en prenant en compte les commentaires des concessionnaires et des consommateurs à l'échelle nationale dans le but d'offrir aux Canadiens facilité, abondance et confiance lors de l'achat de leur voiture.

À propos d'eBay Classifieds Group

eBay Classifieds Group est un chef de file innovant dans le domaine des petites annonces, avec dix (10) marques dans plus de 1000 villes à travers le monde.

Kijiji Autos Contacts avec les Médias:

Veronica Bart, Veritas Communications, bart@veritasinc.com

Julia Des Islets, Veritas Communications, desislets@veritasinc.com

SOURCE CARFAX Canada ULC

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 10:07 et diffusé par :