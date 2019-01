Budget 2019 : le secteur des technologies médicales doit être mis à contribution pour le Québec





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - MEDEC, l'association canadienne des technologies médicales, dévoile ses recommandations dans le contexte des consultations prébudgétaires 2019 du gouvernement du Québec qui ont lieu aujourd'hui. En résumé, MEDEC propose au gouvernement de faire du secteur des technologies médicales un vecteur d'amélioration des services, de développement économique et de saine gestion publique. De l'avis de MEDEC, ses recommandations sont conformes aux engagements électoraux qui ont porté la Coalition Avenir Québec (CAQ) au gouvernement.

« Le secteur des technologies médicales est stratégique pour le Québec. Sur le plan des services à la population, il est au coeur d'un potentiel immense d'amélioration de la qualité et de la valeur de ce que reçoivent les usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux. Sur le plan économique, il est un secteur fort en investissement, en emplois et en innovation. Enfin, sur le plan des finances publiques, il porte en lui des possibilités immenses d'amélioration de l'efficience dans l'utilisation des fonds publics », déclare M. Benoît Larose, vice-président de MEDEC pour le Québec.

Parmi les principales recommandations de MEDEC à l'endroit du ministre des Finances, M. Éric Girard, notons :

Faciliter la mise en place de processus d'adjudication de contrats publics fondés sur la réelle valeur des approvisionnements;

Lancer un programme « premier acheteur » pour les innovations québécoises dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux;

Favoriser l'implantation d'un fonds de capital de risque de 50 millions $ spécialisé pour les technologies médicales;

Préparer le système de santé à l'avènement des technologies connectées.

Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre de quatre propositions stratégiques formulées au gouvernement du Québec :

Une réforme en profondeur de la Loi sur les contrats des organismes publics et des pratiques d'approvisionnement; Une administration de la santé fondée sur la valeur et l'innovation; Une stratégie de mobilisation du secteur des technologies médicales; Une gestion optimale des données et des technologies en santé.

Le mémoire de MEDEC est disponible sur demande.

MEDEC est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 12 000 emplois au Québec.

