Pour son 4e Anniversaire... McGILL Commercial s'associe à ENGEL & VÖLKERS!

MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'agence immobilière commerciale Québécoise McGILL Commercial (division spécialisée de McGILL immobilier) souffle déjà ses 4 bougies et pour l'occasion, elle prend une direction internationale en collaboration avec le géant mondial du luxe ENGEL & VÖLKERS, l'agence fondée en Allemagne il y a 40 ans. ENGEL & VÖLKERS Montréal / Québec connaît une progression sans précédent au Québec sous la direction de ses propriétaires PATRICE GROLEAU et DEBBY DOKTORCZYK. On connaît ce couple prolifique aussi à titre de propriétaires de l'agence immobilière #1 à Montréal & à Québec en vente et marketing de condos de première qualité McGILL immobilier... +3 Milliards $, +10,000 Condos Neufs en carrière.

Engel & Völkers est déjà un joueur commercial majeur en Europe avec sa division Engel & Völkers Commercial. Pour le moment, l'entreprise souhaite se concentrer sur l'implantation et la progression vertigineuse de sa division résidentielle de luxe en Amérique. Elle analyse également ses options pour l'avenir de sa division commerciale de ce côté-ci de l'Atlantique.

Les 3 agences spécialisées et sélectives étant les trois gérées et propriété exclusive du couple Groleau & Doktorczyk, leurs permettent de maximiser les ressources. Avec un spectaculaire et imposant siège social au rez-de-chaussée et 2e étage du Port-Royal voisin du Musée des Beaux Arts dans le Golden Square Mile au centre-ville de Montréal, mais également avec un réseau de boutiques immobilières stratégiquement positionnées à Outremont, Westmount, Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, etc. En plus d'une équipe administrative et de conseillers immobiliers sélectionnés et spécialisés de plus de 125 personnes, leur permettant d'offrir, à leur clientèle d'exception, un service unique dans l'industrie du courtage immobilier au Québec tout en offrant l'un des plus puissant réseau mondial rejoignant +500 Millions de consommateurs par mois via leur réseau exclusif EDGE.

LE SAVIEZ-VOUS? Nous avons +33 COURTIERS IMMOBILIERS détenteurs d'une LICENCE COMMERCIALE!!! Quand c'est COMMERCIAL c'est McGILL COMMERCIAL!

