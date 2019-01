Engagés pour la relève, Québecor et Vidéotron Affaires : partenaires du 21e Défi OSEntreprendre!





QUÉBEC, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - OSEntreprendre est fier d'annoncer l'implication de Québecor et de Vidéotron Affaires à titre de partenaires Platine du grand mouvement québécois qu'est le Défi OSEntreprendre! Québecor soutient cette 21e édition en offrant une vaste campagne promotionnelle sur l'ensemble de ses plateformes médiatiques, alors que Vidéotron Affaires appuie la catégorie « Innovations technologique et technique » et propulse le Prix du public ainsi que la diffusion en direct du Gala national annuel sur internet.

« Fortement engagée envers le développement d'une culture entrepreneuriale forte au Québec, c'est un grand plaisir pour Québecor d'offrir son appui au Défi OSEntreprendre. Les entrepreneurs sont essentiels à la diversification de notre économie et à l'essor du Québec pour les années à venir. En soutenant le développement de nouvelles entreprises, nous encourageons également une nouvelle génération en affaires, qui déborde de talent et d'audace ! », affirme Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Chez Vidéotron Affaires, nous avons à coeur la réussite des gens inspirés à proposer de nouvelles idées et de nouvelles approches dans un Québec plus que jamais intéressé par l'innovation technologique. Nous soutenons l'évolution de ces entrepreneurs, aux quatre coins de la province, et c'est ce qui nous motive à nous associer une fois de plus au Défi OSEntreprendre. Ce tremplin est inestimable pour l'avenir des jeunes entreprises innovantes et permet de mettre en lumière la créativité des femmes et des hommes d'affaire de demain. » souligne Jean Novak, président Vidéotron Affaires.

« Le Défi OSEntreprendre est heureux de cette association avec Québecor et Vidéotron Affaires qui unissent leurs forces pour faire rayonner le dynamisme présent dans les 17 régions du Québec! », mentionne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Rappelons que le Défi OSEntreprendre se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. La 21e édition culminera avec le Gala des Grands Prix Desjardins le 12 juin 2019 au Palais Montcalm à Québec. Date limite d'inscription : 12 mars 2019, 16 h.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires : le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Québecor, Vidéotron Affaires, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

