La GSMA annonce l'ouverture à la participation aux Asia Mobile Awards 2019

La GSMA a annoncé aujourd'hui que les Asia Mobile Awards (AMO Awards) du MWC19 Shanghai sont ouverts à la participation. Octroyés par un jury composé d'experts indépendants de premier plan de l'industrie, les AMO Awards récompensent les plus grandes réalisations et innovations de l'industrie mobile asiatique. Composé de 10 prix répartis sur six catégories, les AMO Awards 2019 seront remis lors de la MWC19 Shanghai, qui se tiendra du 26 au 28 juin au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Les candidatures pour les AMO Awards seront acceptées jusqu'au mercredi 10 avril 2019.

"L'Asie est un centre d'innovation de premier plan, à l'origine de nouveaux développements dans l'ensemble de l'écosystème mobile", a déclaré John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "Les AMO Awards récompenseront les entreprises et les individus qui sont à la tête de cette innovation à l'échelle mondiale et nous attendons avec impatience un large éventail de candidatures passionnantes pour 2019."

Les AMO Awards reflètent l'évolution constante de l'industrie mobile en Asie et mettent en lumière les dernières tendances qui façonnent l'industrie. Les Prix AMO 2019 comprendront 10 prix décernés dans les six catégories suivantes :

Technologie mobile : Cette catégorie récompensera les entreprises qui révolutionnent les capacités et la portée des technologies mobiles et numériques. Cette année, la catégorie comprendra un nouveau prix récompensant les pionniers qui repoussent les limites de l'innovation dans l'ère émergente de la 5G :

Meilleure percée technologique mobile en Asie

Meilleure innovation IdO pour les réseaux mobiles en Asie

Meilleur smartphone en 2019

Prix de l'innovation Asia 5G (nouveau en 2019)

Consommateur : Au fur et à mesure que les consommateurs migrent vers l'âge connecté, cette catégorie honorera les entreprises qui ont redéfini la relation entre l'entreprise et le consommateur pour améliorer la vie quotidienne.

Meilleur service mobile pour les personnes connectées vivant en Asie

Quatrième révolution industrielle : Cette catégorie de prix distinguera les entreprises clés à l'avant-garde du virage numérique, sur sept marchés verticaux.

Meilleure innovation mobile pour les villes intelligentes en Asie

4YFN Award Shanghai 2019 : La plateforme d'innovation du MWC, 4YFN (4 Years From Now) permet aux startups, investisseurs, entreprises et institutions publiques de créer et de lancer de nouvelles entreprises, renforçant ainsi l'écosystème entrepreneurial. Cette catégorie reconnaît les organisations qui accélèrent le développement des affaires et l'investissement au sein de la communauté des start-up.

4YFN Award Shanghai 2019

Bien social : Cette catégorie récompense les innovations mobiles en Asie qui contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, un plan en 17 points axé sur l'élimination de la pauvreté, la protection de la planète et la lutte contre l'injustice et les inégalités.

Contribution mobile exceptionnelle aux ODD de l'ONU en Asie

Réalisation exceptionnelle : Cette catégorie rend hommage aux personnes et aux organisations qui ont apporté une contribution remarquable à la communauté numérique dans les domaines suivants :

Contribution exceptionnelle à l'industrie mobile en Asie (non ouvert à la participation)

Women4Tech - Prix du leadership de l'industrie asiatique

Détails sur la participation aux AMO Awards

Les AMO Awards 2019 sont ouverts aux entreprises et aux particuliers du vaste écosystème mobile. Les prix seront décernés par des experts indépendants, des analystes, des journalistes, des universitaires et, dans certains cas, des représentants d'opérateurs mobiles. Les prix sélectionnés seront proposés par les juges ou par un groupe d'experts indépendants et ne seront pas ouverts à la participation en ligne. La soumission de vidéos à l'appui des candidatures est fortement encouragée par le jury.

Des renseignements complets sur les AMO Awards, y compris la liste complète des catégories, les critères d'attribution et les dates limites, peuvent être consultés à l'adresse suivante www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/. Les inscriptions pour les AMO Awards se terminent le mercredi 10 avril 2019 et la GSMA annoncera la liste des finalistes pour chaque catégorie avant la fin du mois de mai.

Participez au MWC19 Shanghai

Pour plus d'informations sur le MWC19 Shangai, y compris sur la façon d'assister, d'exposer ou de devenir partenaire ou sponsor, visitez le site www.mwcshanghai.com. Suivez les développements et les mises à jour sur le MWC19 Shanghai à travers nos réseaux sociaux - suivez-nous sur Twitter à @GSMA et utilisez #MWC19, recevez des mises à jour régulières via notre page LinkedIn Showcase sur www.linkedin.com/showcase/mwcshanghai/, et suivez-nous sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/mwcshanghai. En Chine, vous pouvez nous suivre sur Sina Weibo à l'adresse http://weibo.com/mwcshanghai ou faites une recherche "GSMA_MWCS" sur WeChat.

