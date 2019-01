Le CN est reconnu comme chef de file pour son action face aux changements climatiques pour la dixième année consécutive





MONTRÉAL, 29 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a été reconnu par CDP comme chef de file mondial pour ses actions visant à contrer les changements climatiques et a obtenu une inscription sur la Liste A ? Changements climatiques de CDP.



Cette liste a été préparée à la demande de 650 investisseurs totalisant des actifs de plus de 87 billions de dollars US et/ou de 115 organisations dont le pouvoir d'achat s'élève à 3,3 billions de dollars. Des milliers d'entreprises soumettent chaque année leurs données sur le climat à CDP, qui en fait une évaluation indépendante selon sa méthodologie de notation.

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir été reconnus par CDP pour la dixième année consécutive. Nous sommes engagés à aider nos clients à livrer leurs marchandises de manière responsable en leur offrant un mode de transport des marchandises sûr, efficace et respectueux de l'environnement. À cette fin, nous avons amélioré notre efficacité énergétique de 39 % au cours des 25 dernières années. »

Paul Simpson, chef de la direction de CDP, a déclaré : « Félicitations à toutes les entreprises qui se retrouvent sur la Liste A de CDP cette année. Au moment où la gravité des risques environnementaux devient plus évidente que jamais, ces entreprises se positionnent pour offrir des solutions, saisir de nouvelles occasions et prospérer tout en faisant la transition vers une économie durable. Il est urgent que nous accélérions l'action environnementale à tous les niveaux si nous voulons atteindre les cibles de l'Accord de Paris et les objectifs de développement durable. Il est clair que le milieu des affaires a un rôle essentiel à jouer dans cette transition et les entreprises qui figurent sur la Liste A sont bien placées pour contribuer de façon importante à l'atteinte de ces objectifs. »

La Liste A ? Changements climatiques est publiée chaque année par CDP, en même temps que d'autres listes sur le leadership en matière de protection des forêts et de sécurité en approvisionnement en eau.

La nomenclature complète des entreprises qui figurent à la Liste A de CDP cette année se trouve ici, avec les résultats des autres entreprises : https://www.cdp.net/en/scores

On peut trouver plus d'information sur la réponse du CN à CDP en ligne : www.cn.ca/environnement .

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

CDP est un organisme international sans but lucratif qui encourage les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Désigné par les investisseurs comme le fournisseur numéro un de recherche en matière de climat et collaborant avec des investisseurs institutionnels dont les actifs s'élèvent à 87 billions de dollars US, CDP tire parti du pouvoir des investisseurs et des acheteurs pour motiver les entreprises à dévoiler et à gérer leurs répercussions sur l'environnement. Plus de 7 000 entreprises représentant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale ont divulgué leurs données environnementales par l'intermédiaire de CDP en 2018. Ce nombre s'ajoute aux quelque 750 villes, états et régions qui ont dévoilé leurs données, faisant ainsi de la plateforme de CDP l'une des sources d'information mondiale les plus complètes en matière d'efforts des entreprises et des gouvernements pour stimuler les changements environnementaux. CDP, auparavant appelé Carbon Disclosure Project, est un membre fondateur de la coalition We Mean Business. Veuillez consulter le site www.cdp.net ou suivre le groupe @CDP pour obtenir plus de renseignements.

