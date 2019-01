Valneva CEO Interview - Stratégie du Groupe (video)





PARIS, January 29, 2019 /PRNewswire/ --

Valneva SE, société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants. Thomas Lingelbach, Président du directoire, commente la stratégie du Groupe

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription : https://www.eurobusinessmedia.com/video/valneva-group-strategy?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview

- La Société

- Les principales sources de revenus

- Portefeuille de vaccins

- Evolution de la société

About Valneva SE

Valneva is a biotech company developing and commercializing vaccines for infectious diseases with major unmet needs. Valneva's portfolio includes two commercial vaccines for travelers: IXIARO®/JESPECT® indicated for the prevention of Japanese encephalitis and DUKORAL® indicated for the prevention of cholera and, in some countries, prevention of diarrhea caused by ETEC. The Company has various vaccines in development including a unique vaccine against Lyme disease. Valneva has operations in Austria, Sweden, the United Kingdom, France, Canada and the US with approximately 500 employees. More information is available at http://www.valneva.com .

