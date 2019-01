À Domicile ouvrira ses portes le 31 janvier - Groupe Sportscene propose un nouveau concept de cantine moderne





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le tout premier établissement À Domicile - le dernier projet du Groupe Sportscene - ouvrira ses portes dès le jeudi 31 janvier prochain. Situé au 2 900, boul. le Carrefour, à Laval, À Domicile proposera une nourriture gourmande, accessible et décadente, pouvant être consommée sur place ou à la maison. Le concept global d'À Domicile, unique au Québec et visant une clientèle complémentaire à celle de La Cage - Brasserie sportive, a été imaginé et réalisé grâce à une collaboration entre Groupe Sportscene et l'entreprise lg2.

Louis-François Marcotte signe la carte de cette cantine moderne. « À Domicile est une nouvelle adresse où les clients seront reçus comme à la maison. On propose un menu simple, goûteux et abordable, servi dans une ambiance axée sur le confort, le plaisir et le jeu. L'aménagement des lieux favorise les expériences de groupe et l'offre globale d'À Domicile est conçue pour permettre à notre clientèle de vivre une nouvelle expérience de restauration et de se sentir comme chez eux, popote et vaisselles en moins », explique Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene.

À Domicile étant un établissement cashless, les clients seront invités à régler leur facture directement au comptoir, sans intermédiaire, et par voie électronique seulement, puisqu'aucune transaction ne se fera en argent comptant.

5 zones seront donc aménagées pour permettre aux clients de profiter de l'expérience complète et plusieurs dizaines de jeux différents dont des jeux d'arcades (Pacman, etc), des consoles de jeux, des jeux de société (Cranium, Skipbo, Uno, Scrabble, Jenga, etc.), des jeux de cartes, du ping pong, des jeux de fléchettes, du babyfoot et du hockey sur table seront disponibles en tout temps.

Heures d'ouverture :

Du dimanche au mercredi : 11 h à minuit // Du jeudi au samedi : 11 h à 1 h

2 900 Boul. le Carrefour, Laval, QC

H7T 2K9 Laval

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 La Cage - Brasserie sportive, une chaîne de resto-bars axée sur l'esprit sportif qui propose une offre de restauration fraîche et de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe à ce jour 42 établissements. Au fil des années, Sportscene a diversifié son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation des restaurants de cuisine asiatique P.F. Chang's et sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Plus récemment, Groupe Sportscene a fait l'acquisition de l'institution Moishes, située sur le boulevard St-Laurent à Montréal.

