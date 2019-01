Schneider Electric lance le concours Go Green in the City 2019





Go Green , qui en est maintenant à sa 9 e édition, est l'un des plus importants concours s'adressant aux étudiants en ingénierie et en commerce du monde entier

Les étudiants lauréats ayant des idées audacieuses seront invités au Sommet mondial de l'innovation Schneider Electric 2019, à Barcelone

MISSISSAUGA, ON, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, donne le coup d'envoi à Go Green in the City 2019, son concours annuel mondial pour étudiants visant à trouver des idées audacieuses et des solutions innovantes pour des villes plus intelligentes, plus écoénergétiques et plus durables.

Go Green in the City, qui en est à sa 9e édition, est un événement majeur pour les étudiants en commerce et en ingénierie du monde entier. En 2018, plus de 24 000 jeunes innovateurs y ont participé, dont une équipe finaliste de l'Université de Calgary. Les participants étaient issus de plus de 3 000 universités et provenaient de 163 pays, et plus de la moitié étaient des femmes. Pour les concurrents de Go Green in the City, les enjeux sont élevés. Non seulement ils ont l'occasion d'influer sur la stimulation de l'économie numérique, mais ils ont également la chance de gagner un voyage international pour assister au Sommet mondial de l'innovation Schneider Electric 2019. Cet événement de deux jours, qui se déroule les 2 et 3 octobre 2019 à Barcelone en Espagne, réunit des experts de Schneider Electric et des penseurs de l'industrie de renommée mondiale afin qu'ils partagent leurs perspectives et leurs idées audacieuses sur les défis à relever et les occasions à saisir pour stimuler l'économie numérique. Les étudiants profiteront de possibilités de réseautage et de mentorat auprès d'experts de l'industrie, et ultimement de possibilités d'emploi chez Schneider Electric.

Collaboration entre durabilité et technologie

Aujourd'hui plus que jamais, alors que les enjeux liés au changement climatique suscitent une inquiétude croissante à l'échelle mondiale, il est essentiel que les jeunes d'aujourd'hui s'engagent pour aider à façonner l'avenir de l'énergie durable. Cette année, les étudiants sont invités à soumettre leurs idées audacieuses dans l'une des quatre catégories suivantes : les immeubles de l'avenir, les usines de l'avenir, les réseaux de distribution de l'avenir, et la durabilité et l'accès à l'énergie.

Ce concours est lié à la stratégie d'affaires en matière de durabilité de Schneider Electric et reflète l'engagement de l'entreprise envers les objectifs de développement durable de l'ONU, invitant les étudiants à faire part de leurs idées pour remodeler l'avenir et montrer un aspect plus efficace de la durabilité : le lien entre les conséquences sociales et environnementales et la technologie et le monde des affaires.

Olivier Blum, directeur des ressources humaines chez Schneider Electric, a affirmé : « Les jeunes d'aujourd'hui font face à des défis considérables pour bâtir un avenir brillant pour eux-mêmes. Atteindre un monde durable pour les générations futures est seulement possible lorsque nous outillons les jeunes et que nous les aidons à devenir la force motrice de l'innovation. Je suis fier que Go Green in the City soit devenu la plateforme où les étudiants peuvent développer leurs idées en vue d'un avenir meilleur. »

Un parcours où les étudiants ne cessent d'apprendre

Zvirevo Chisadza et Tariro Cynthia Mutsindikwa, de l'Institut panafricain des sciences de l'eau et de l'énergie, en Algérie, ont fait part de leur enthousiasme en tant que gagnants mondiaux de Go Green in the City 2018 : « Mon parcours dans le cadre de Go Green in the City 2018 a été une expérience formidable. Le tout a commencé par une petite idée, mais grâce à l'aide des mentors de Schneider Electric, elle s'est développée et est devenue plus ciblée afin de lutter contre la faim dans le monde », a expliqué Tariro Cynthia. « Pendant le concours, nous avons fait du réseautage avec les experts de Schneider Electric et avons eu la chance d'en apprendre davantage sur les défis en matière de durabilité dans le monde », a commenté Zvirevo.

Les équipes doivent être composées de deux étudiants qui fréquentent des écoles agrées de commerce, d'ingénierie, de physique, d'informatique, de mathématiques et autres sciences. Les étudiants doivent être du même pays ou de la même région pendant la durée du concours. Chaque équipe devrait inclure au moins un membre féminin, conformément à la politique de promotion de la diversité et de l'inclusion de Schneider Electric. La date limite pour soumettre un projet est le 25 mai 2019.

Schneider Electric

Schneider Electric est un chef de file dans la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation des résidences, des bâtiments, des centres de données, des infrastructures et des industries.

Grâce à sa présence à l'échelle mondiale dans plus de 100 pays, Schneider est le chef de file incontestable dans la gestion de l'énergie - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée - ainsi que dans les systèmes d'automatisation. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

Dans notre écosystème mondial, nous collaborons avec la plus importante communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs dans notre plateforme ouverte afin d'offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Nous croyons que c'est parce qu'elle peut compter sur des collaborateurs et des partenaires talentueux que Schneider est une entreprise exceptionnelle et que notre engagement à l'égard de l'innovation, la diversité et la durabilité contribue à Enrichir la vie (Life is On) de chacun, partout, et en tout temps.

