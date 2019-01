Sirios débute la campagne de forage d'hiver 2019 sur CHEECHOO





MONTRÉAL, 29 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de SIRIOS (TSX-V : SOI) ont le plaisir d'annoncer le début de la campagne de forage d'hiver 2019 sur la propriété aurifère CHEECHOO, détenue à 100% par Sirios et adjacente à la mine d'or Éléonore de Goldcorp à Eeyou Istchee Baie James au Québec. Plus d'une quarantaine de sondages sont prévus pour un minimum de 10 000 mètres.



Les sondages seront répartis dans cinq secteurs tels qu'indiqués sur la carte ci-dessous. 5 à 6 sondages sont prévus dans chacun des secteurs Principal et Contact Nord tandis qu'une dizaine devraient être exécutés dans chacun des secteurs Dyke mafique, Echo et Éclipse.

La campagne de forage va bon train avec deux foreuses actuellement en activité.

Webinaire sur la mise à jour corporative: le 5 février à 11 h (ET) (8 h PT)

Le chef de direction de Sirios, Dominique Doucet, fournira d'autres mises à jour lors d'un webinaire en direct, le mardi 5 février à 11h00 (ET), où il discutera la présentation corporative récemment mise à jour . Le webinaire sera animé par un bureau de consultants basé aux États-Unis, RB Milestone Group, et un temps sera dédié à la fin de la présentation pour répondre aux questions. Si vous souhaitez recevoir une invitation au webinaire, veuillez envoyer un courrier électronique à jborde@rbmilestone.com . Un enregistrement du webinaire sera disponible sur le site Web de Sirios après l'événement. Les numéros d'accès et de connexion en ligne sont les suivants:

Plate-forme Webinar (accès au moment de l'événement):

www.readytalk.com/join

Code d'accès: 5147677

Numéros d'accès:

États-Unis: + 1-303-248-0285

Canada: + 1-647-722-6839

Code d'accès: 5147677 #

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Dominique Doucet, président

Tél. : (514) 510-7961

ddoucet@sirios.com

site web : www.sirios.com

