Groupe Santé Devonian Fournit une Mise à Jour de son Étude Clinique de Phase 2 en Dermatite Atopique et Annonce son Programme pour le Premier Produit de Photoprotection issu de son programme de Recherche et Développement Cosméceutique.





Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV : GSD), une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, annonçait une mise à jour de son essai clinique de phase 2 chez des patients adultes atteints de dermatite atopique.

L'essai clinique de phase 2 du Thykamine tm chez des patients adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée se déroule comme prévu. Afin d'accélérer le recrutement de patients, Devonian étend le nombre de ses sites de 6 à 12 cliniques au Canada. L'étude devrait se terminer plus tard cette année.

Devonian a également annoncé que son initiative de R & D cosméceutique progressait comme prévu. Le programme de R & D cosméceutique de Devonian est axé sur l'Exposome externe associé au vieillissement de la peau, à savoir le rayonnement solaire (UVA / UVB, Infrarouge A et Lumière Bleu), le rayonnement de lumière bleue d'autres sources que le soleil et la pollution1.

L'émission de lumière bleue, également appelée lumière visible à haute énergie (VHE), provient du soleil ainsi que d'écrans numériques d'ordinateurs, de smartphones, de téléviseurs, de tablettes et de lampes à LED 2. L'impact négatif de la lumière bleue sur la santé oculaire et sur le système circadien (sommeil) a été rapporté dans plusieurs manuscrits scientifiques 3,4. Il a également été démontré qu'elle avait des effets néfastes sur différentes cellules du derme, qu'elle générait des espèces réactives de l'oxygène (oxydants) et induisait le vieillissement de la peau 5,6. Devonian a achevé la formulation d'un nouveau produit de photoprotection à la lumière bleue. Le produit a été développé sous forme de crème de jour avec, comme l'un de principaux ingrédients, le R-Spinasome® breveté de Devonian. Le produit fera l'objet d'essais chez l'être humain en 2019 et devrait être prêt pour la commercialisation en 2020.

" « Il s'agit du premier produit issu de notre programme de recherche et développement cosméceutique axé sur l'Exposome. La lumière bleue nous entoure constamment et les consommateurs sont maintenant conscients des risques accrus d'exposition quotidienne à ce rayonnement. Nous développons donc ce nouveau produit afin de proposer aux consommateurs un produit efficace doté d'attributs protecteurs contre les impacts négatifs que la lumière bleue peut avoir sur leur peau. Comme tous nos produits, l'efficacité et la sécurité de notre crème de protection contre la lumière bleue seront évaluées dans le cadre d'une étude clinique à double insu contrôlée par placebo. Notre équipe sélectionne actuellement des biomarqueurs cutanés à inclure dans cette étude, qui devrait se terminer d'ici la fin de l'année », déclare le Dr André P. Boulet, président et chef de la direction de Devonian.

About R-Spinasome®

Le complexe R-Spinasome® est un extrait cellulaire photosynthétique composé de pigments, de protéines et de lipides extraits de feuilles vertes. La structure de ce complexe est essentielle à sa fonction d'antioxydant, lui permettant de capturer et de dissiper l'énergie nocive générée par les espèces réactives de l'oxygène (ROS), ramenant le complexe à un état où il est prêt à subir de nouveaux cycles d'activation. C'est ce dynamisme et cette capacité de régénération qui confèrent au complexe R-Spinasome® une activité anti-oxydante sans précédent et de longue durée. De plus, 'une étude indépendante a rapporté, que l'extrait cellulaire photosynthétique protège contre les dommages des rayons ultraviolets A (UVA) et ultraviolets B (UVB). R-Spinasome® est protégé par des brevet au Japon, Canada, États-Unis d'Amérique et en Europe (#JP 5952261; #CDN 2,699,6765; #US 13/261,472, #EUR 11 768 299.7).

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique dérivés d'élément végétal et d'algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. La Société est également engagée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée en 2013, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec, Canada où sont également situées ses installations d'extraction de pointe avec traçabilité complète « de la semence au comprimé ». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions de diversification et de croissance. Devonian est une société cotée en bourse de croissance TSX de Toronto (TSXv:GSD).

