Tecsys accueille M. Bill King au poste de directeur général du revenu





MONTRÉAL, le 29 janvier 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise montréalaise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Bill King au poste de directeur général du revenu à compter d'aujourd'hui. Avant de se joindre à Tecsys, M. King travaillait pour Oracle Corporation, dont il a accéléré la croissance commerciale par le développement de comptes clés et la pénétration de nouveaux marchés. Dans ce nouveau poste de cadre, M. King dirigera les équipes de vente de Tecsys et sa stratégie globale de commercialisation.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur M. King pour guider la croissance commerciale de Tecsys et renforcer sa réputation d'entreprise qui crée une valeur ajoutée pour ses clients. Sa compétence éprouvée dans la résolution des défis des clients, et l'étendue et la profondeur de son expérience seront d'une grande aide pour nos clients et pour notre marché en expansion, » a déclaré M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys.

Lorsqu'il exerçait à Oracle, M. King, a occupé divers postes de direction des ventes de cette entreprise en Amérique du Nord. Son dernier poste a été celui de vice-président, comptes clés, et avant cela, il était vice-président de groupe des ventes de stockage en Amérique du Nord. Avant de travailler pour Oracle, il a exercé chez Fujitsu pendant plus de dix ans et il y a occupé divers postes de cadre de gestion, notamment celui de vice-président exécutif, groupe produit plateforme de Fujitsu dans les Amériques et de vice-président exécutif, commerce de détail mondial.

« J'ai passé la plus grande partie de ma carrière à aider les entreprises à explorer les investissements technologiques stratégiques et en extraire la valeur », explique M. King. « Je suis enchanté de me joindre à Tecsys parce que son équipe a fait un superbe travail qui permet aux entreprises de surmonter la complexité en tirant parti de la technologie et leur donne la possibilité de devenir des organismes de calibre mondial par le biais de leur chaîne d'approvisionnement. Tecsys entre dans une nouvelle phase d'expansion, et je suis impatient de tirer parti des possibilités de revenu qui nous attendent et d'ouvrir, avec nos clients, une voie vers le succès à long terme. »

M. King est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en informatique de l'Université Millersville et il a suivi des programmes de perfectionnement du leadership à la IESE School of Business et la Ross Business School de l'Université du Michigan. Il vit à Newtown, en Pennsylvanie, avec sa femme, Diane, et leurs cinq enfants. Pendant ses heures de loisir, il pratique le triathlon, et a participé à plusieurs épreuves IRONMAN.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

