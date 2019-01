Genetic Immunity élargit le partenariat de JSC Pharmadis en concédant des licences de vaccins contre 20 cancers pour la Russie et la Communauté des États indépendants





MOSCOU, January 29, 2019 /PRNewswire/ --

Genetic Immunity, société de biotechnologie en phase d'essais cliniques, est heureuse d'annoncer qu'elle élargit son partenariat avec JSC Pharmadis en concédant des licences pour sa technologie vaccinale basée sur le pADN à administrer par voie transdermique et indiquée dans vingt types de cancer.

Les nouvelles indications couvrent vingt types différents de cancer comprenant des vaccins indiqués pour le traitement du cancer de la prostate, du glioblastome, colorectal, du lymphome non Hodgkinien, de l'endomètre, de l'estomac, de la vessie, du col de l'utérus, du poumon, de la thyroïde, de la leucémie, du sein, des reins, des ovaires, du foie, du myélome, des lèvres et de la cavité buccale, de l'oesophage, du cerveau et de la vésicule biliaire.

« Nous nous réjouissons d'avoir élargi notre partenariat avec Pharmadis par le biais de cette licence pour cette incroyable série d'imunothérapies potentielles contre le cancer. Juste après notre contrat vaccinal axé sur le VIH, la direction de Pharmadis a pensé qu'elle devait saisir cette fantastique opportunité qui se présentait à elle d'accéder à de nombreuses avancées possibles en matière de traitement. Après avoir compris l'essence de la technologie de notre plateforme, nous avons pu facilement élargir notre partenariat et travailler avec un acteur pharmaceutique unique en Russie », a déclaré Viktor Rozsnyay, PDG de Genetic Immunity.

« Je pense qu'il s'agit d'une collaboration exceptionnelle, car à ma connaissance, personne n'a jamais concédé de licences pour une gamme si vaste de produits candidats basés sur une seule plateforme de produits. Nous sommes enthousiasmés par cette opportunité et de mettre sur le marché un éventail révolutionnaire de traitements contre le cancer pouvant impacter la vie de millions de personnes », a ajouté M. Rozsnyay.

En vertu du nouvel accord, Pharmadis est autorisée à commercialiser les vingt vaccins contre le cancer en Russie et dans la Communauté d'États indépendants. Genetic Immunity et Pharmadis développeront conjointement tous les vaccins et déposeront une demande d'autorisation de commercialisation en Russie. Des essais cliniques seront menés en commençant par le cancer de la prostate et le glioblastome. Après approbation, Genetic Immunity recevra des redevances à double chiffre sur les ventes.

La plateforme DermaVir de vaccination immunothérapeutique contient un nouvel ADN plasmidique (pDNA) qui encode les antigènes spécifiques de la maladie. Le premier produit visant à démontrer l'efficacité de cette technologie est le vaccin d'immunité génétique contre le VIH sous licence de Pharmadis depuis 2018. Pour les vaccins contre le cancer basés sur la plateforme technologique, le pDNA spécifique à la maladie sera utilisé avec les antigènes appropriés codés. Le vaccin est administré par voie transdermique à l'aide du dispositif médical DermaPrep.

« Après avoir obtenu notre licence pour le vaccin contre le VIH avec Genetic Immunity, nous avons poursuivi les pourparlers afin de voir comment nous pourrions utiliser d'autres produits en Russie. Alors que nous nous familiarisions avec la technologie de plateforme pDNA de la société, nous avons pensé qu'il serait judicieux de proposer une extension de notre contrat de licence pour couvrir le plus grand nombre de types de cancer possible. La direction de Genetic Immunity a accepté notre proposition et nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration. Les deux ou trois prochaines années seront d'une importance capitale, car nous espérons commercialiser d'autres vaccins anticancéreux révolutionnaires pour lutter contre la maladie », a poursuivi Nikolai Kovalev, directeur général de Pharmadis.

La conception du pDNA nécessaire pour le cancer de la prostate et le glioblastome est déjà en cours. Une fois celle-ci achevée, un essai parrainé par l'entité de recherche sera mené à Moscou, en Russie, au Centre médical européen. La première indication portera sur le glioblastome, un cancer agressif du cerveau, avec pour chercheur principal le professeur Alexey Krivoshapkin, un neurochirurgien de renommée mondiale.

Les vaccins basés sur l'ADN plasmidique ont fait preuve de leur innocuité, mais ils ne sont que faiblement immunogènes chez l'être humain. Genetic Immunity a développé plusieurs technologies visant à améliorer l'immunogénicité des antigènes codés par ADN, notamment :

L'« antigènérie » de l'ADN plasmidique afin d'exprimer de manière sûre et authentique la plupart des antigènes du VIH et d'autres pathogènes, y compris du cancer.

La formulation de l'ADN plasmidique en une nanoparticule similaire au pathogène appelée NanoComp. Ces nanoparticules ciblent les cellules présentant l'antigène, telles que les cellules de Langerhans et les cellules dendritiques.

Un dispositif d'administration transdermique ciblée appelé DermaPrep. Il a été démontré que l'administration topique via DermaPrep entraînait une expression de l'antigène dans les ganglions lymphatiques par les cellules dendritiques.

À propos de Genetic Immunity

Genetic Immunity est une entreprise de biotechnologie axée sur la recherche de vaccins thérapeutiques. La technologie de la plateforme propriétaire de l'entreprise, basée sur l'ADN plasmidique administré par voie transdermique, est potentiellement efficace pour stimuler le système immunitaire à lutter contre les maladies, notamment les infections virales comme le VIH, divers types de cancer, d'allergies, et plus encore. Le principal produit candidat de Genetic Immunity pour le traitement du VIH est passé par trois essais cliniques jusqu'à présent, et présente des propriétés de stimulation immunitaire bien établies. En s'appuyant sur les données les plus récentes concernant le VIH, l'entreprise étend désormais son portefeuille de produits à plusieurs indications d'oncologie.http://www.geneticimmunity.com

À propos de Pharmadis

Pharmadis est l'une des plus grandes sociétés de distribution médicale de Russie oeuvrant dans quatre secteurs principaux : les produits pharmaceutiques, les biens consommables médicaux, le matériel médical ainsi que l'assistance technique et l'ingénierie. La société bénéficie d'autorisations de nombreuses entreprises médicales internationales, telles que Johnson & Johnson, Baxter, Siemens, Philips, GE, Bayer et bien d'autres. Pharmadis ne cesse de développer ses activités afin de mettre en oeuvre des solutions médicales innovantes en Russie.http://www.pharmadys.ru

Pour de plus amples informations :

Viktor Rozsnyay

PDG, Genetic Immunity

viktor@geneticimmunity.com

Contact auprès des médias :

Vladislav Shayman

associé principal

Expertise Institute

vladislav.shayman@expertinst.com

