Réussite pour la Semaine internationale de la sécurité à motoneige





Plus de 2 500 motoneigistes ont été rencontrés dans les sentiers.

MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige, qui se déroulait du 19 au 27 janvier 2019, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) tenait diverses activités en sentier afin de sensibiliser la communauté motoneigistes aux bonnes pratiques sécuritaires à motoneige.

« Notre objectif est de sensibiliser la communauté des motoneigistes aux pratiques sécuritaires. Au cours de la Semaine de la sécurité, les agents de surveillance ainsi que la Sûreté du Québec étaient présents dans les sentiers, dans les relais, les établissements licenciés et partout où l'on pouvait porter notre message, indique Marilou Perreault, responsable des relations médias à la FCMQ. »

Les efforts de la FCMQ et de ses collaborateurs pour sensibiliser les adeptes de motoneiges visaient plusieurs thématiques, notamment le respect de la limite de vitesse, la signalisation d'arrêt aux croisements des sentiers et des routes publiques, les précautions à prendre sur les cours d'eau, ainsi que l'interdiction de conduire avec la capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue.

Plus de 2 500 motoneigistes ont été rencontrés lors de cette semaine, près de 100 billets de courtoisie ont été émis par les agents de surveillance de la FCMQ et c'est plus de 3 250 KM qui ont été parcourus afin d'assurer la sécurité des motoneigistes.

Des postes d'accueil en sentier, à la rencontre des motoneigistes

En collaboration avec le ministère des Transports du Québec, la Sûreté du Québec, les agents de surveillance et d'autres partenaires, des postes d'accueil ont été érigés dans diverses régions du Québec, dimanche le 20 janvier, lors desquels les motoneigistes pouvaient s'informer des bonnes pratiques et se voir remettre une foule d'information.

Le pilote et chroniqueur automobile Bertrand Godin, porte-parole de la sécurité à motoneige pour la FCMQ, s'est également impliqué afin de rencontrer les motoneigistes pour discuter de sécurité à motoneige. L'événement, malgré le temps froid, a été couronné de succès.

Travail remarquable des agents de surveillance

Pour assurer la sécurité sur les sentiers de motoneige tout au long de l'année - et non seulement lors de cette semaine thématique, la FCMQ compte sur 1 200 agents de surveillance provinciaux et de clubs, tous bénévoles, qui reçoivent une formation de pointe chaque année pour mettre à jour leurs connaissances. « Ils font un travail remarquable et collaborent avec différents corps policiers pour veiller à la sécurité des usagers », conclut Mme Perreault.

Édition 2019 des Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige

Les 19 et 20 janvier derniers, la FCMQ tenait également son week-end « Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige », permettant de sillonner les 33 000 km de sentiers sans frais. Un franc succès à nouveau cette année; c'est plus de 16 000 personnes qui se sont inscrites. Comptant plus de 3 650 inscriptions provenant des autres provinces du Canada et plus de 735 provenant des États-Unis, il s'agit d'un événement à l'apport touristique très important. Au Québec seulement, c'est plus de 1,3 milliard de dollars en retombées touristiques.

Un sport aux milliers d'adeptes

Cet hiver, c'est plus de 100 000 amateurs qui prendront plaisir à sillonner les 33 000 km de sentiers balisés à travers le Québec. Et comme la pérennité de l'activité passe avant tout par la sécurité des usagers, ces activités de promotion de la sécurité sont indispensables.

Tout au long de la saison motoneige, la FCMQ poursuit ses activités de promotion de la sécurité sur les médias sociaux, dans le magazine Motoneige Québec, dans ses infolettres et sur son site Web. Des capsules sécurité avec Bertrand Godin sont également diffusées dans l'émission Motoneiges.tv sur les ondes de TVA Sports. Tous les moyens sont déployés afin de sensibiliser les motoneigistes à une pratique sécuritaire de leur passe-temps préféré.

À propos de la FCMQ

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, une association touristique sectorielle, est un organisme à but non lucratif comptant plus de 44 années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige à travers le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 200 clubs membres et de leurs 100 000 membres motoneigistes, et de toutes les personnes pratiquant ce sport, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la motoneige ou de simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige.

À propos de la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec assure la sécurité dans les sentiers récréotouristiques et les plans d'eau sur le territoire québécois. Un plan d'organisation des ressources récréotouristiques incluant la patrouille en quad, motoneige et bateau est déployé et vise l'augmentation des interventions auprès des usagers. Plusieurs ressources spécialisées participent à ces interventions. La Sûreté travaille en collaboration avec différents partenaires afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers du réseau récréotouristique et routier.

