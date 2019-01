Armughan Ahmad se joint à KPMG au Canada pour dynamiser les solutions numériques et technologiques offertes à nos clients





Le nouveau dirigeant aidera les entreprises canadiennes à prospérer à l'ère du numérique

TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - KPMG au Canada vient d'annoncer qu'Armughan Ahmad s'est joint au cabinet en tant qu'associé directeur canadien chargé des solutions numériques et technologiques afin de perfectionner les services de transformation numérique offerts aux clients de KPMG : expérience client numérique, solutions d'entreprise, nuage hybride, intelligence artificielle, analyse de données, cybersécurité; confidentialité, chaîne de blocs et internet des objets.

« Les technologies de rupture transforment rapidement le paysage des affaires dans le monde entier. Les grandes et petites entreprises canadiennes ont donc besoin de stratégies numériques globales pour s'adapter à l'évolution des exigences des clients et pour tenir tête à la concurrence à l'ère du numérique, affirme Elio Luongo, chef de la direction et associé principal de KPMG au Canada. M. Ahmad et son équipe joueront un rôle essentiel en aidant nos clients, ainsi que l'économie canadienne, à se transformer en adoptant des solutions numériques pour prospérer dans un contexte en évolution rapide. »

« Pour se tenir à jour dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, le milieu canadien des affaires a dû s'adapter rapidement à l'évolution démographique et à celle des besoins des consommateurs et des employés, souligne M. Ahmad. Bon nombre d'entreprises ont fait de grands progrès en matière d'automatisation, mais le changement graduel n'est pas suffisant pour s'imposer dans le contexte concurrentiel mondial d'aujourd'hui, axé sur le numérique.

M. Ahmad croit que les entreprises canadiennes sont aptes à prendre les devants de l'évolution numérique, mais qu'il faudra les efforts concertés du secteur, de l'État, des entreprises en démarrage et du milieu universitaire. « Notre tâche est de sensibiliser et de rassembler les forces vives de notre pays pour stimuler notre économie du savoir. Je crois que notre économie est en mesure de créer des dizaines de milliers d'emplois hautement qualifiés et hautement rémunérés si nous amenons toutes les parties prenantes à travailler de concert. Chez KPMG seulement, nous prévoyons créer plus d'un millier d'emplois dans ce secteur au cours des prochaines années. »

À propos d'Armughan Ahmad

Armughan Ahmad est associé directeur canadien et président du groupe responsable des solutions numériques et technologiques de KPMG au Canada. Avant de se joindre à KPMG, il était vice-président principal mondial et directeur général chez Dell EMC, où il dirigeait l'équipe Solutions mondiales axée sur les marchés nord-américain, européen et asiatique. Auparavant, il avait occupé des postes de direction chez Hewlett Packard et 3Com.

M. Ahmad est un fervent promoteur de l'instruction des filles dans les pays en développement. Il siège aux conseils d'administration de divers organismes sans but lucratif qui offrent des programmes d'encadrement et de mentorat pour des jeunes du monde entier. Il s'emploie à faciliter l'intégration des réfugiés au Canada.

