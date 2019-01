Yorbeau reprend les forages au projet Scott pour localiser l'extension possible du gisement à l'ouest de la faille Gwillim





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau inc. (TSX: YRB) («?Yorbeau?» ou la «?Société?») est heureuse d'annoncer que les forages au diamant ont débuté à son projet Scott situé dans la région de Chibougamau au Québec.

Le projet Scott contient plusieurs zones de sulfures massifs et en veinules riches en zinc, cuivre, argent et or, situées dans le canton Scott. Basé sur une Étude Économique Préliminaire ("ÉÉP") complétée à la fin de 2017 par Roscoe Postle Associates (RPA), le projet représente une opportunité de déveloper une mine située à proximité des villages de Chibougamau et Chapais, un environnement typique de développement minier nordique, offrant des avantages de logement ainsi que la disponibilité de main d'oeuvre, d'équipements et matériaux requis pour exécuter le projet. Le projet profite déjà d'un accès facile et peut être desservi par le réseau électrique provincial à proximité. Les résultats de l'ÉÉP indiquent des paramètres économiques positifs avec des dépenses en capital de pré-production de $215 million, un flux monétaire net avant-impôts de $519 million, un taux de rendement interne ("TRI") de 16,6%, une Valeur Annualisée Nette ("VAN") avant impôts de $146 million à un taux d'actualisation de 8%, et une durée de vie de mine de 15 ans.

Alors que l' ÉÉP contemple l'extraction de 12 millions de tonnes (Mt) à une teneur de 4,1% Zn, 0,8% Cu, 27 g/t Ag, et 0,2 g/t Au sur une vie de mine de 15 ans, le rapport préparé par RPA souligne aussi le fait que du potential existe pour augmenter les Ressources Minérales et, basé sur l'ampleur des forages déjà complétés sur le projet, un des principaux secteurs pour augmenter les ressources se situe à l'ouest de la faille régionale Gwillim Lake, en profondeur. Une récente interprétation structurale suggère en effet que la lentille CFO, ainsi que plusieurs zones de sulfures massifs plus petites mais à très hautes teneurs pourraient n'être que des copeaux structuraux emprisonnés à l'intérieur du corridor de la faille, et qui auraient été entraînés à l'intérieur du corridor de la faille d'orientation NE à partir d'une source inconnue à ce jour. Si c'est le cas, l'interprétation actuelle suggère que la source primaire de ces copeaux serait localisée en profondeur, à l'ouest de la faille, et au sud du corridor minéralisé de Scott. La direction de la Société considère que cette cible représente un énorme potentiel pour le projet, et le programme de forage en cours a été planifié pour tester ce concept.

Le programme comprend deux phases totalisant 5,000 mètres de forage, consistant initialement en des trous à faibles profondeurs pour investiguer le déplacement exact le long de la faille Gwillim, suivis de trous profonds pour explorer l'horizon minéralisé de Scott dans l'axe de plongée des ressources connues (Figure 1).

Le président de la Société, Gérald Riverin, a déclaré : «?Nous sommes enthousiastes de reprendre le forage au projet Scott. Alors que l'Étude Économique Préliminaire a déjà montré des résultats positifs, du succès dans le programme en cours pourrait être déterminant et changer la donne pour le projet, non seulement à cause du potential d'augmentation du tonnage ou de la teneur des ressources, mais, plus important encore, parce que les ressources supplémentaires pourraient justifier un puits de production qui permettrait d'augmenter le rhytme de production tout en réduisant les coûts unitaires. Entre temps, nous poursuivons les discussions avec des partenaires potentiels pour faire avancer le projet.?»

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Gérald Riverin, Ph D., P. Géo. Il est une personne qualifiée (au sens du Règlement 43-101) et a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, et un programme de forage majeur est en cours sur la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire positive a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives - Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les paiements en espèces devant être faits par IAMGOLD et les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui font intervenir des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE Yorbeau Resources Inc.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :