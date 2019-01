Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Lefebvre annoncera l'octroi de financement à des projets sur les changements climatiques, en Colombie-Britannique

Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise montréalaise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Bill King au poste de directeur général du revenu à compter d'aujourd'hui....

CGI tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires et dévoilera les résultats du premier trimestre de l'exercice 2019 le mercredi 30 janvier 2019. L'assemblée annuelle et extraordinaire aura lieu à 11 h (HNE) à l'Hôtel...