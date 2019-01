Déclaration du premier ministre au sujet du deuxième anniversaire de la fusillade mortelle survenue au Centre culturel islamique de Québec





OTTAWA, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du deuxième anniversaire de la fusillade mortelle survenue au Centre culturel islamique de Québec :

« Ce soir, il y a deux ans, six personnes ont été tuées et dix-neuf autres ont été gravement blessées lors d'un attentat terroriste survenu au Centre culturel islamique de Québec à Ste-Foy.

« En ce sombre anniversaire, je me joins aux Canadiens à travers le pays pour pleurer la perte des victimes et rendre hommage à leur mémoire. Nos pensées les accompagnent, ainsi que leurs familles, leurs proches et tous ceux dont la vie a été bouleversée par cette tragédie.

« Nous reconnaissons également les héros et les premiers intervenants qui ont sauvé des vies ce soir-là. Face à ce geste de haine, ils ont fait preuve de courage. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, la ville de Québec et les communautés à travers le pays ont fait de même. Les Canadiens se sont rassemblés pour appuyer les communautés musulmanes canadiennes, en faisant preuve de solidarité et en choisissant l'espoir.

« Aujourd'hui, nous nous exprimons encore d'une seule voix : l'islamophobie, la haine et la discrimination n'ont pas leur place au Canada et ailleurs. Nous ne laisserons pas la peur nous diviser. Nous défendrons toujours les valeurs qui font notre force, comme l'ouverture, l'inclusion, l'égalité et la liberté de pratiquer sa religion dans la paix et la sécurité.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à prendre un moment aujourd'hui pour se souvenir des victimes. Elles resteront dans nos mémoires et dans nos coeurs pour toujours. »

