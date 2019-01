Gestion de Placements TD Inc. annonce l'ajout d'options de série à flux de revenu pour certains Fonds Mutuels TD et portefeuilles du PGA TD, ainsi que le lancement de nouvelles options d'achat en dollars américains pour certains Portefeuilles du PGA TD.





TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui qu'elle ajoutera des options de série à flux de revenu pour certains Fonds Mutuels TD et portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD (PGA TD), et qu'elle lancera de nouvelles options d'achat en dollars américains pour certains portefeuilles du PGA TD.

Ajouts de séries à flux de revenu

Le 29 janvier 2019, ou vers cette date, GPTD lancera de nouvelles options de série FT8, qui viseront à générer un taux de distribution annualisé cible de 8 % pour certaines séries existantes à flux de revenu et à honoraires. En outre, GPTD ajoutera de nouvelles séries à flux de revenu pour le Fonds de valeurs sûres américaines TD, offrant aux investisseurs deux options potentielles de taux de distribution de 5 % et de 8 % pour les séries FT5 et FT8, respectivement. Le tableau qui suit présente les ajouts de séries.

Fonds Ajouts de séries aux fonds à

flux de revenu Taux de distribution

annualisé cible Actions américaines Fonds de valeurs sûres américaines

TD Série H8 8 % Fonds de valeurs sûres américaines

TD Série T8 8 % Fonds de valeurs sûres américaines

TD Série FT5 5 % Fonds de valeurs sûres américaines

TD Série FT8 8 % Fonds d'actions américaines à risque

géré TD Série FT8 8 % Actions mondiales Fonds d'actions mondiales à risque

géré TD Série FT8 8 % Portefeuilles de retraite Portefeuille conservateur de retraite TD Série FT8 8 % Portefeuille équilibré de retraite TD Série FT8 8 % Portefeuille de retraite en dollars

américains TD Série FT8 8 % Portefeuilles de placement Avantage TD Portefeuille de revenu équilibré

Avantage TD Série FT8 8 % Portefeuille équilibré Avantage TD Série FT8 8 % Portefeuille de croissance équilibrée

Avantage TD Série FT8 8 % Portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD Portefeuille géré TD - revenu Série FT8 8 % Portefeuille géré TD - revenu Série WT8 8 % Portefeuille géré TD - revenu et

croissance modérée Série FT8 8 % Portefeuille géré TD - revenu et

croissance modérée Série WT8 8 % Portefeuille géré TD - croissance

équilibrée Série FT8 8 % Portefeuille géré TD - croissance

équilibrée Série WT8 8 %

Ces ajouts de séries visent à offrir plus d'options aux investisseurs qui souhaitent obtenir des flux de revenu de leurs placements dans des fonds communs de placement. La série de solutions de flux de revenu de GPTD pourrait convenir aux investisseurs en quête d'une source de revenu régulier et prévisible et d'une éventuelle croissance des placements.

Nouvelles options d'achat en dollars américains pour certains portefeuilles du PGA TD

Le 29 janvier 2019, ou vers cette date, GPTD lancera de nouvelles options d'achat en dollars américains pour la série F et la série W de certains portefeuilles du PGA TD. Ces nouvelles options d'achat en dollars américains visent à offrir aux investisseurs d'autres options de placement en dollars américains pour les aider à répondre à leurs besoins.

Nouvelles options d'achat en $ US Série Portefeuille géré TD - revenu Série F Série W Portefeuille géré TD - revenu et croissance modérée Série F Série W Portefeuille géré TD - croissance équilibrée Série F Série W Portefeuille géré TD - croissance audacieuse Série F Série W Portefeuille géré TD - croissance boursière maximale Série F Série W

Pour en savoir plus ou pour consulter le prospectus simplifié des Fonds Mutuels TD ou celui des portefeuilles du PGA TD mentionnés dans le présent communiqué de presse, veuillez consulter le site www.tdassetmanagement.com.

Les taux de distribution cibles sont basés sur la valeur liquidative (VL) par part des fonds. Les taux de distribution cibles varient en fonction de tout changement de la valeur liquidative par part ou de la distribution mensuelle par part de la série. Il s'agit uniquement d'une distribution cible : elle n'est pas garantie, elle peut être rajustée à l'occasion, sans avis, et elle ne constitue pas une prédiction des distributions futures. Les plus récentes distributions mensuelles réelles par part sont disponibles sur le site Web de GPTD à l'adresse tdassetmanagement.com.

Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec la performance ou le taux de rendement ou de revenu d'un fonds. Si une distribution versée par un fonds est supérieure au rendement du fonds, l'écart est déduit du capital investi. Les impôts différés sur les gains en capital sont exigibles au moment de la vente des parts d'un fonds ou lorsque le prix de base rajusté d'un fonds devient nul. Les distributions sous forme de remboursement de capital ne sont pas comprises dans le taux de rendement ou de revenu d'un fonds. Le remboursement de capital réduit le prix de base rajusté des parts auxquelles il se rapporte.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l'économie, la politique et les marchés, comme les taux d'intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l'objet d'aucune modification et qu'aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l'égard d'événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s'avérer inexactes à l'avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à de tels écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2018, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 366,9 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

