Renouvellement du partenariat entre Corporation Financière M.R. et le centre financier SFL Westmount





MONTREAL, 29 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Financière M.R. annonce la continuité de son partenariat stratégique avec le centre financier SFL Westmount.



Après 15 ans de partenariat profitable, Corporation Financière M.R. et le centre financier SFL Westmount continuent sur leur lancée.

Corporation Financière M.R. et le centre financier SFL Westmount, leader montréalais en gestion de patrimoine pour les gens fortunés et les chefs d'entreprise, réitèrent leur partenariat stratégique pour continuer à offrir aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises du Québec des services financiers plus complets et plus performants. Le renouvellement de cette union cristallise plus de 15 ans de relation entre les deux sociétés, qui emploient des experts chevronnés du domaine financier. Ce changement s'inscrit parfaitement dans le plan de croissance de Corporation Financière M.R. qui vise à optimiser les services et les produits offerts aux clients des deux entreprises.

Le centre financier SFL Westmount, membre du grand réseau SFL Gestion de patrimoine, est associé à Desjardins Sécurité Financière, qui aide plus de 5 millions de Canadiens à se préparer aux imprévus de la vie et à planifier leur retraite. Leurs réseaux de distribution de produits et de services financiers sont axés sur la gestion de patrimoine. L'union entre Corporation Financière M.R. et le centre financier SFL Westmount s'avère très favorable pour tous les particuliers et les entrepreneurs du Québec.

À la suite du renouvellement de ce partenariat unique, qui ravit les cofondateurs et associés Émilie Rousseau et Alexandre Moïse, Corporation Financière M.R. et le centre financier SFL Westmount harmoniseront progressivement leur image de marque. La nouvelle image de marque du centre financier SFL Westmount, dévoilée en grande pompe le 4 novembre dernier, sera progressivement adoptée par Corporation Financière M.R. afin de souligner l'association qui se poursuit entre les deux entreprises.

Corporation Financière M.R.

Corporation Financière M.R. est un cabinet cofondé par les associés Émilie Rousseau et Alexandre Moïse, au service des particuliers et des entrepreneurs. L'entreprise propose une gamme complète de produits et de services financiers, d'investissement et de gestion d'actifs. Cette société offre un soutien de pointe aux particuliers, notamment grâce à ses services de gestion de portefeuille, d'optimisation fiscale et juridique, de protection du patrimoine, de préparation à la retraite et de succession et de philanthropie. Elle accompagne efficacement les entrepreneurs du Québec avec ses services en assurance collective, en transfert d'entreprise, en dépannage RH, en régime d'épargne collective et en assurances variées. Corporation Financière M.R. fait office de chef de file parmi les sociétés de gestion de patrimoine.

Office

Tél. : 514 483-2070, poste 214

Sans frais : 1 877 483-2070, poste 214

Fax : 514 483-3185

Courriel : info@cfmr.ca

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bbca1f8-1ee2-4521-a7c0-508365d79c6b

