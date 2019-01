Fiera Infrastructure et EllisDon Capital annoncent la création d'une association à long terme pour les partenariats public/privé





MONTRÉAL, le 29 janv 2019 /CNW Telbec/ - Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure »), important investisseur direct du marché intermédiaire de l'infrastructure à l'échelle mondiale et filiale de la Corporation Fiera Capital (la « Société ») (TSX: FSZ), a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat à long terme (le « Partenariat ») avec EllisDon Capital (« EllisDon »), une filiale d'EllisDon Inc., le plus important promoteur, constructeur et fournisseur de services aux infrastructures dans le domaine des partenariats public-privé (PPP) au Canada. Ce nouveau partenariat fera l'acquisition d'une participation dans le portefeuille existant de projets en PPP d'EllisDon et disposera d'un droit de première offre sur les nouveaux projets en PPP d'EllisDon pour une durée prédéterminée. Le placement de Fiera Infrastructure dans les projets sera ajouté à son fonds d'infrastructure mondial.

« Le partenariat avec EllisDon, l'un des groupes de capitalisation dans l'industrie de la construction le plus prospère et expérimenté en Amérique du Nord, permet à Fiera Infrastructure d'avoir un meilleur accès au marché très concurrentiel des partenariats public-privé avec un partenaire stratégique à long terme », a déclaré Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure. « Cette opération importante devrait fournir à nos investisseurs un accès continu aux actifs en infrastructures canadiennes essentiels avec des flux de trésorerie fiables, stables et à faible risque tout au long de la durée des concessions des projets. »

« Ce partenariat illustre l'engagement continu d'EllisDon envers la gestion proactive des actifs de nos placements dans des projets de PPP, tout en atteignant les objectifs d'affaires stratégiques de la société », a affirmé Joey Comeau, vice-président principal, EllisDon Capital. « EllisDon demeure attaché à dépasser les attentes de nos clients dans chacun des projets présents dans notre portefeuille de placement et nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat avec Fiera Infrastructure pour réaliser ces objectifs. »

Le portefeuille actuel d'EllisDon comprend des participations dans dix projets en PPP qui représentent une base d'actifs unique et diversifiée de projets en PPP canadiens dispersés dans quatre provinces et les trois sous-secteurs suivants : social, soins de santé et transport.

En plus du portefeuille de dix projets, deux autres projets ont été octroyés à EllisDon en 2018, chacun avec une participation de 100 %, qui seront soumis au droit de première offre du partenariat après la fin de la construction et de la stabilisation des activités. EllisDon a réalisé plus de 4 milliards de dollars de contrats chaque année en plus de réaliser, diriger et d'obtenir plus de 30 projets en PPP, et apporte une solide réserve de projets en PPP au nouveau partenariat.

Ce partenariat a été conclu en octobre 2018 et l'acquisition de ses trois premiers projets devrait se conclure au premier trimestre de 2019.

Conseillers

Les sociétés Torys LLP et McCarthy Tétrault LLP agissent à titre de conseillère juridique pour Fiera Infrastructure et EllisDon, respectivement, dans le cadre de la création de ce partenariat.

À propos d'EllisDon

EllisDon est une société de services de construction détenue par ses employés générant quatre milliards de dollars par année, qui a connu une croissance exponentielle depuis ses débuts modestes à London, en Ontario. Comptant plus de 5 000 employés salariés et employés payés à l'heure répartis dans quinze bureaux nationaux et internationaux, EllisDon est devenue un chef de file dans chaque secteur et dans près de tous les volets de l'industrie de la construction.

EllisDon se positionne comme un fournisseur de services de bout en bout offrant des résultats garantis grâce à ses divisions en services d'investissement, gestion des infrastructures et immeubles écoresponsables. La société est déterminée à mener la prochaine révolution dans le secteur de la construction, ayant récemment créé des initiatives novatrices dans le domaine de la gestion de l'énergie, des logiciels pour les immeubles intelligents et des analyses des données.

À propos de Fiera Infrastructure

Fiera Infrastructure est un important investisseur direct du marché intermédiaire de l'infrastructure à l'échelle mondiale exerçant ses activités dans tous les sous-secteurs des infrastructures. Menée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, la société bénéficie de solides relations à l'international, avec une présence locale à Toronto et Londres. Son approche rigoureuse en matière de placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long terme. Fiera Infrastructure compte 1,6 milliard de dollars canadiens en actif sous gestion et capitaux engagés, y compris des participations actives dans 24 actifs en infrastructure au 31 décembre 2018.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante d'envergure mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 136,7 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2018. La firme offre des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs traditionnelles et alternatives. Nos stratégies s'adressent à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. Fiera Capital est à l'avant-garde de la science de la gestion de placement et a à coeur de créer une richesse durable pour ses clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com

Renseignements importants

Aucune discussion concernant une société particulière ne doit être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou d'un produit de placement particulier. Les sociétés nommées ne représentent pas tous les placements antérieurs. Il ne faut pas présumer que les placements mentionnés ont été ou seront rentables ni que les recommandations ou décisions à venir seront rentables.

Général

Le présent document est présenté à titre d'information seulement et il ne constitue pas une offre de titres, de produits, de services ou de fonds. Le présent document ne doit pas être utilisé pour prendre une décision de placement. Le présent document contient des renseignements sommaires seulement et ne constitue pas et ne constituera pas une déclaration ou une garantie, expresse ou implicite, de la part de Fiera Infrastructure, le gestionnaire de la stratégie, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des renseignements contenus aux présentes. S'il y a incohérence entre toute description ou modalité dans le présent document et les documents de constitution applicables, ces derniers auront préséance.

Stratégie

La stratégie de Fiera Infrastructure vise à bâtir un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et composé d'actifs en infrastructure présentant des occasions de moyenne taille et un potentiel de croissance en Amérique du Nord et dans certains pays d'Europe de l'Ouest membres de l'OCDE. Cette stratégie vise à produire des rendements stables et intéressants à long terme. Rien ne garantit que les objectifs seront atteints ni que la stratégie ou les placements détenus dans cette stratégie seront rentables.

Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs ou sont susceptibles de l'être. Il est possible de repérer ces énoncés prospectifs parce qu'ils utilisent le mode futur ou conditionnel ou des mots de nature prospective comme « croit », « estime », « prévoit », « s'attend », « a l'intention de », « pourrait », « va » ou « devrait » ou, dans tous les cas, la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions ou d'expressions comparables. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, puisqu'elles se rapportent à des événements et à des circonstances futures. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de rendements futurs. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Infrastructure n'a pas l'obligation de les actualiser ni de les réviser à la lumière de circonstances ou faits nouveaux.

Risques liés aux placements alternatifs

Les placements alternatifs sont spéculatifs, comportent un degré de risque important et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Rien ne garantit que la stratégie ou l'objectif ciblé par Fiera Infrastructure obtiendra du succès. Le rendement global de la stratégie dépend non seulement du rendement des placements, mais aussi de la capacité de Fiera Infrastructure à sélectionner des actifs.

Le rendement d'un placement et la valeur du capital investi fluctuent. La valeur des parts, une fois qu'elles sont rachetées, peut être inférieure ou supérieure à la valeur d'origine. Les frais et dépenses inclus dans la stratégie peuvent réduire son rendement total. L'exposition aux fluctuations de change peut avoir une incidence sur le flux de trésorerie et les valeurs d'actif libellées en monnaie du pays. Le recours à l'effet de levier peut augmenter les risques d'un placement.

Les placements du portefeuille peuvent être soumis à un niveau élevé de réglementation, ce qui peut entraîner des risques liés aux retards dans l'obtention de permis ou d'approbations pertinents. Les investisseurs doivent savoir qu'il se présentera des cas où Fiera Infrastructure et ses filiales ou clients seront confrontés à des conflits d'intérêts réels par rapport à la stratégie.

Les renseignements contenus dans les présentes sont des renseignements généraux sur Fiera Infrastructure et sur son programme de placement. Rien ne garantit que les renseignements fournis dans les présentes ne seront pas modifiés ou ajustés pour tenir compte du contexte dans lequel Fiera Infrastructure exercera ses activités. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les conclusions et les opinions ne sont pas garantes d'événements ou de résultats futurs. Ni Fiera Infrastructure ni les membres de son groupe ne peuvent être tenus responsables d'erreurs ou d'omissions dans les renseignements ni de pertes ou de dommages subis.

