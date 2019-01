Neptune publiera ses résultats du troisième trimestre pour la période intermédiaire terminée le 31 décembre 2018





LAVAL, QC, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), annonce qu'elle tiendra une conférence téléphonique le 13 février 2019 à 17 h 00, heure normale de l'Est, afin de commenter les résultats financiers du troisième trimestre pour la période intermédiaire terminée le 31 décembre 2018.

Le communiqué de presse annonçant les résultats du troisième trimestre sera émis la même journée, après la fermeture des marchés.

Détails de l'appel conférence:



Date: Le mercredi le 13 février 2019



Heure: 17 h 00, heure normale de l'est



Appel: 1 888 231-8191



Code d'accès: 6499408



Webdiffusion: Une webdiffusion en direct incluant une présentation des résultats peuvent également être accessibles à :

http://neptunecorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

La téléconférence sera disponible pour rediffusion peu après l'appel, et ce, jusqu'au 13 mars 2019. La rediffusion sera disponible en ligne et accessible à partir du site Web de Neptune dans la section Investisseurs, sous le répertoire Évènements et Présentations. C'est également sous ce répertoire que se trouvera une version archivée d ainsi que la présentation qui s'y rattache.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Neptune est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation d'extraits et d'huiles de cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec, en plus d'apporter à l'industrie du cannabis légal plusieurs décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels. S'appuyant sur son expertise scientifique et technologique, Neptune agit comme prestataire de services auprès d'autres entreprises détentrices de licence dans le cadre d'une stratégie de croissance axée sur le développement de produits novateurs et différenciés pour les marchés canadien et mondial du cannabis. Ses activités comprennent aussi la formulation et le développement de solutions de nutrition clé en main et d'ingrédients brevetés tels que MaxSimil®, et une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

