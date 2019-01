Cannara Biotech présente ses résultats du premier trimestre





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE), qui est en train de bâtir une société de cannabis intégrée verticalement se concentrant sur les produits dérivés du cannabis, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois terminée le 30 novembre 2018.

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2019

Subséquemment à la fin du trimestre, début de la négociation des actions à la CSE

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 43,5 millions de dollars à la fin du premier trimestre

Revenus des baux à court terme de 518 443 $

Dissolution de la structure à deux catégories d'actions au moment de l'entrée en bourse, se traduisant par une catégorie unique d'actions ordinaires

« Le 14 janvier, Cannara est devenue une entreprise de cannabis cotée en bourse, marquant une étape importante pour nous, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Alors que ce communiqué représente notre première divulgation en tant que société ouverte, nous voulons assurer la communauté des investisseurs que nous comprenons que cette situation exige de la transparence, ce qui est entièrement compatible avec nos valeurs de respect et d'intégrité. Au fil de notre croissance, nous allons rester fidèles à notre but consistant à bâtir une entreprise de cannabis de premier plan et nous allons conserver ces valeurs fondamentales. »

La construction de l'installation de la Société à Farnham, au Québec, continue d'être une priorité absolue pour Cannara alors que des progrès constants ont été réalisés tout au long du trimestre. Récemment, la Société a élargi la portée de la première phase pour inclure une aire de croissance légèrement plus grande et des capacités de traitement additionnelles, y compris de l'espace pour la recherche et développement et de l'équipement. Grâce à une capacité annuelle estimative de 15 000 kg de cannabis qui sera atteinte pendant la première moitié de 2019, l'installation de Farnham représente un pilier de la stratégie de la Société pour attirer des clients et croître par l'entremise de coentreprises avec des leaders du secteur.

« Grâce à une stratégie de marque exhaustive, à notre grande installation unique, à un bilan solide et à une équipe de la haute direction exceptionnelle, les principes fondamentaux qui définiront Cannara prennent rapidement forme, a poursuivi M. Krivorot. Notre profil grandissant accélère nos projets de développement des affaires, faisant de 2019 une année riche en événements et en transformations pour nous alors que nous nous préparons à la légalisation prochaine des boissons infusées au cannabis et d'autres produits dérivés du cannabis. »

« Nous sommes dans une position enviable alors que la construction de notre première phase et nos plans en matière de capacité sont entièrement financés, nous permettant de poursuivre notre croissance stratégique avec confiance, a soutenu Lennie Ryer, chef de la direction financière de Cannara. Il ne fait aucun doute que nous sommes aux premières étapes de notre courbe de croissance, cependant, grâce aux 55 millions de dollars amassés en 2018, y compris notre ronde récemment terminée d'appel public à l'épargne qui a fait l'objet d'une sursouscription, notre progrès témoigne de notre potentiel. »

