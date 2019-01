Jim Rogers, l'investisseur international, fait part de son optimisme concernant l'avenir de la Chine, lors de l'émission Everlasting Classics en langue chinoise





BEIJING, 29 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Après avoir étudié la Chine de façon approfondie, Jim Rogers, un investisseur international ayant commencé sa carrière dans le secteur financier en 1980 - devenant entre-temps l'un des investisseurs les plus réputés de la planète -, a déclaré que la Chine est le seul pays au monde qui a connu de multiples périodes de prospérité et que « le XXIe siècle lui appartient ». Ces dernières années, il a réalisé d'importants investissements dans de nombreux secteurs en Chine, dont l'agriculture, la santé et la protection de l'environnement. Le 28 janvier 2019, Rogers et ses deux filles, Happy et Bee, étaient les vedettes invitées d'un épisode de la deuxième saison d'Everlasting Classics de CCTV.

Everlasting Classics est une émission populaire de poésie et de musique en langue chinoise, régulièrement diffusée sur CCTV-1, la principale chaîne de la Télévision centrale chinoise (CCTV). Durant l'émission, Happy et Bee ont interprété une chanson chinoise d'après un extrait de l'ABC de la mesure des sons dans la poésie chinoise, une compilation de lectures pour apprendre aux enfants à maîtriser les règles et les formes de la composition poétique classique et de la phonologie, composée sous la dynastie Qing. Après le spectacle, elles ont partagé leur expérience de l'apprentissage du chinois. Chaque épisode, divisé en deux parties - performance musicale des participants sur la poésie, suivie d'une évaluation par le jury invité - est pensé pour transmettre les concepts et le sens de la poésie classique chinoise, interprétée en musique.

Après la performance de ses filles, Rogers a déclaré sur scène que ce qu'il estime être l'investissement le plus important dans l'éducation qu'il leur a donnée, c'est le fait de les avoir encouragées dès leur jeunesse à apprendre le chinois. La légende vivante de Wall Street a déclaré qu'en un peu plus de 30 ans, depuis son premier passage en Chine en 1984, le pays a connu un bond prodigieux en termes de croissance économique et que l'apprentissage du chinois est la clé pour s'ouvrir les portes du futur. Sa présence dans l'émission régulière sur la culture chinoise de la chaîne de télévision la plus influente du pays, illustre que Rogers a saisi l'importance de la culture chinoise et de la croissance économique du pays.

L'épisode faisant figurer les filles de Rogers a commencé de recevoir des échos positifs du public chinois dès le début du générique de fin de l'émission. La maîtrise du chinois d'Happy et de Bee et l'intervention de Rogers sur la Chine durant l'émission ont impressionné les téléspectateurs, tout aussi d'accord sur le rôle que la Chine jouera à l'avenir sur la scène internationale. En outre, la séquence où Rogers évoque l'éducation de ses filles a suscité nombre de discussions parmi l'audience chinoise et témoigne de l'impact fort de la culture chinoise sur les marchés internationaux. C'est l'une des raisons fondamentales expliquant pourquoi un nombre croissant d'étrangers souhaite connaître la Chine, apprendre le chinois et même y travailler, y vivre et y investir.

