L'IATSE s'associe au SCA Canada dans la lutte pour de meilleures conditions de travail au sein de la télévision factuelle/téléréalité





TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Deux des syndicats les plus importants du secteur des médias et du divertissement au Canada ont annoncé aujourd'hui un partenariat innovateur visant à améliorer les conditions de travail au sein de la télévision factuelle/téléréalité, et à syndiquer les travailleurs.

L'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE), le plus important syndicat du divertissement en Amérique du Nord, se joint au SCA Canada, syndicat des médias, dans la campagne Justice en télévision factuelle (Fairness in Factual TV).

Cette campagne a été lancée il y a cinq ans par le SCA Canada de concert avec la Guilde canadienne des médias, sa plus grande section locale, dans le but d'améliorer la santé et la sécurité, et d'établir l'équité relativement aux salaires et aux conditions de travail dans l'industrie.

« Au cours des cinq ans que nous avons représenté les travailleurs de la télévision factuelle, nous avons appris que ces derniers souhaitent et doivent obtenir des conventions collectives semblables à celles de l'industrie de la télévision scénarisée, mais adaptées à la télévision factuelle », a déclaré Martin O'Hanlon, président du SCA Canada. « Ils en ont assez d'être traités comme des parents pauvres. Cette alliance les aidera à améliorer leur vie professionnelle ».

L'IATSE, représentant des travailleurs de la télévision factuelle/téléréalité aux États?Unis et une grande majorité des travailleurs de la télévision scénarisée au Canada, apporte son expérience et son influence à cette campagne.

« Les travailleurs de la télévision factuelle ont besoin d'une voix forte et expérimentée qui peut les représenter dans leur lutte pour de meilleures conditions de travail », a déclaré John Lewis, vice-président international et directeur des affaires canadiennes de l'IATSE. « Nous avons des décennies d'expérience dans la représentation des travailleurs de l'industrie du divertissement et comprenons leurs besoins particuliers ».

Les entrepreneurs indépendants et les employés travaillent souvent côte à côte dans l'industrie de la télévision factuelle et les erreurs de classification sont fréquentes, ce qui prive les travailleurs de leurs droits légaux, comme la rémunération des heures supplémentaires et les indemnités de vacances. Ceci fait l'objet d'un recours collectif de 35 millions de dollars intenté en octobre dernier par Cavalluzzo LLP contre Cineflix, l'une des plus importantes sociétés de production du secteur au Canada.

SCA Canada représente plus de 6 000 travailleurs et travailleuses aux journaux et à d'autres entreprises médiatiques d'un océan à l'autre, y compris la SRC.

Pour de plus amples renseignements sur la campagne Justice en télévision factuelle (Fairness in Factual TV), consultez le site (en anglais seulement) : www.fairnessinfactualtv.ca.

SOURCE CWA-SCA CANADA

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 07:15 et diffusé par :