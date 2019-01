/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant les soins et les services de santé offerts dans la région des Laurentides/





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant les soins et les services de santé offerts à la population de Saint-Eustache dans la région des Laurentides.

Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée de la ministre responsable de la région des Laurentides, ministre responsable des Affaires autochtones et députée de Mirabel, madame Sylvie D'Amours, du député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charette, du ministre des Finances, ministre responsable de la région de Laval et député de Groulx, monsieur Éric Girard, du député de Blainville, monsieur Mario Laframboise, et de la députée d'Argenteuil, madame Agnès Grondin.

DATE : Le mardi 29 janvier 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Cafétéria (Salle S-033) - Bloc C

Hôpital de Saint-Eustache

520, boulevard Arthur-Sauvé

Saint-Eustache (Québec) J7R 5B1

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :