Renouvellement de la convention collective entre Canadian Royalties Inc. et son personnel de production





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Canadian Royalties Inc. est fière d'annoncer que l'entente de principe intervenue en novembre dernier avec la section locale 9519 du Syndicat des Métallos, représentant ses employés de production, a été entérinée à la hauteur de 79 % par ses membres.

Cette nouvelle entente d'une durée de 5 ans qui s'étendra du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023, prévoit des augmentations salariales totalisant 13,75 % pour l'ensemble du contrat de même que plusieurs ajustements majeurs sur d'autres avantages.

« Nos employés ont contribué de façon plus que considérable au cours des dernières années. Cette nouvelle entente vient repositionner Canadian Royalties Inc. sur le marché de l'industrie minière au Québec. Nous sommes confiants qu'elle nous permettra notamment de favoriser la satisfaction, la motivation, la rétention mais également, qu'elle facilitera l'attraction. » déclare Denis Doucet, Président et Chef de l'Exploitation de Canadian Royalties Inc.

Détenue par la Corporation chinoise Jilin Jien Nickel Industry Co. Ltd., Canadian Royalties Inc. est une entreprise minière du Québec qui exploite plusieurs gisements de nickel-cuivre-cobalt-platine-palladium-or, lesquels constituent le Projet Nunavik Nickel, situé dans le grand nord québécois.

SOURCE Canadian Royalties Inc.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :