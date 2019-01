Le logiciel de FAO (CAM) à haute précision améliore les capacités déterministes optiques





NanoCAM4 (N4), la version de logiciel très attendue de Moore Nanotechnology Systems, est le résultat de décennies d'interactions avec les clients, d'une expertise du tournage avec outil diamanté et d'une compréhension que l'avenir de l'industrie du tournage avec outil diamanté hautement précis nécessite un progiciel de programmation plus complet et facile d'utilisation. Le N4 complète et étend les capacités de traitement avancées des produits actuels et futurs de Nanotech ; il améliore les compétences de programmation extrêmement précises pour les clients et permet aux machines de tournage avec outil diamanté à haute précision d'atteindre leur plus haut potentiel.



SWANZEY, N.H., 29 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moore Nanotechnology Systems (« Nanotech »), un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes d'usinage ultra-précis, a publié son progiciel NanoCAM®4 de la nouvelle génération avec des capacités bien supérieures aux produits concurrents sur le marché aujourd'hui.

La dernière version du produit de Nanotech est l'aboutissement de plusieurs années de conception, et il n'y a rien de tel dans l'industrie. Incroyablement complet, tout en étant facile à utiliser, NanoCAM4® (N4) apporte une fonctionnalité de programmation et de précision qui était jusqu'à ce jour absente du marché de l'optique ultra-précise. Mark Boomgarden, Président-directeur général de Nanotech, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer cette étape très importante dans nos offres de produits. Avec la sortie de NanoCAM4, nos clients sont en mesure de concevoir et transférer directement leurs surfaces optiques complexes de manière transparente vers les machines-outils de Nanotech ». Il a ajouté : « Nos équipes d'ingénieurs travaillent depuis près de 3 ans et ont investi plus de 20 000 heures de travail dans la conception, le développement et les tests de ce progiciel NanoCAM4 ». Nanotech a établi un partenariat avec les principaux clients, institutions technologiques et fournisseurs de logiciels au cours du cycle de développement ? offrant ainsi la possibilité d'apporter des modifications successives avant sa sortie. Tous les progiciels de FAO (CAM) précédents sont considérés comme étant « acceptables » pour divers besoins de programmation, mais ils ont tous des faiblesses inhérentes, nécessitant souvent l'intervention d'un logiciel tiers pour effectuer la tâche. Dans d'autres cas, ils n'ont tout simplement pas la capacité ni les fonctionnalités nécessaires pour programmer un grand nombre de configurations d'usinage optique très complexes et très diverses requises sur le marché actuel.

Chris Morgan, Ingénieur en chef du développement de Nanotech, a déclaré, « NanoCAM4 est un progiciel de FAO totalement nouveau et supérieur, développé dans le but d'être le seul progiciel de programmation ultra-précis que les clients voudraient avoir ou dont ils auraient besoin ». Il a ajouté : « N4 permet la précision des formes et l'importation ou l'exportation directes des formats STEP, IGES ou de Nuages de points grâce aux données brutes NURBS (« Non-Uniform Rational B-Splines »), éliminant ainsi le besoin d'une conversion lourde et moins précise de nuages de points ». La sortie fournit une définition lisse de la forme et de la surface, au-delà de tout ce que vous avez connu auparavant. Capable de générer une gamme complète de programmes pour les tours avec outil diamanté, le micro-fraisage, la rectification, le tramage, la diffraction de Fresnel, la rectification optique et la correction de forme, le N4 est disponible en quatre modules de base différents.

Bob Cassin, Vice-président Marketing et Ventes de Nanotech, a indiqué : « Enfin, il existe un ensemble de fonctions FAO 5 axes complètes pour machines-outils ultra-précises, conçu pour gérer la complexité des surfaces optiques actuelles. Les marchés tels que le mobile, l'AR, la VR, la MR, l'imagerie et l'éclairage automobile innovent rapidement et nous constatons de plus en plus d'exigences pour les éléments optiques forme libre (surfaçage numérique). Le NanoCAM4 démontre notre volonté de suivre le rythme sur ces marchés et de soutenir nos clients ».

Parmi la longue liste des améliorations à valeur ajoutée contenues dans le package FAO (CAM) N4 figurent :

> Les représentations chromocodées des valeurs exactes d'accélération et de vitesse en tout point de la surface permettent un réglage en amont du programme, ce qui réduit le temps d'installation de la machine et garantit une précision de forme maximale.

> Les simulations de parcours d'outils et de machines comportent des modèles solides 3D réalistes, y compris toute fixation importée, pour tester et analyser visuellement la géométrie des outils, les programmes et la configuration générale avant de prendre une puce.

> Une fonction de programmation avancée intégrée Oscillating X Dseg pour les fabricants de broches pour moules de caméras de téléphones portables

> 30 équations optiques intégrées et une précision de surface de 1 nm

Le NanoCAM4 est un progiciel de FAO qui « change la donne » et offre des capacités de conception et de traitement de nouvelle génération à tous les clients utilisant le tournage avec outil diamanté.

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) a été fondée à Keene (New Hampshire) en 1997 en tant que filiale autonome de Moore Tool Company. Nanotech est un chef de file mondial dans la conception, le développement et la fabrication de machines-outils à haute précision et à la fine pointe de la technologie et de procédés associés (tournage avec outil diamanté unique, micro-affûtage, micro-rectification et moulage du verre sous presse) pour la production de composants optiques avancés dans les secteurs suivants : électronique grand public, défense, aérospatial, éclairage, médical et automobile. Moore Tool, fondée an 1924 et située à Bridgeport (Connecticut), a une longue histoire dans les marchés des machines-outils de précision et d'ultra-haute précision. Aujourd'hui, Moore Tool propose une gamme complète de rectifieuses CNC planétaires à hautes performances, ainsi que des services de fabrication de précision certifiés ISO 9001: 2008 et AS9100C. Moore Nanotechnology and Moore Tool sont verticalement intégrées sous PMT Group.

