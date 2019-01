IDEMIA s'associe à ONFIDO pour rationaliser la vérification numérique de l'identité et l'acquisition de clients pour les institutions financières





IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, a aujourd'hui annoncé son partenariat avec ONFIDO, un leader mondial de la vérification de l'identité, en vue d'améliorer la vérification numérique de l'identité et l'acquisition de clients pour les institutions financières.

Les institutions financières doivent répondre à des exigences strictes en matière de vérification de l'identité pour fournir des services de confiance aux clients et se conformer aux réglementations (Know Your Customer, lutte contre le blanchiment d'argent...), mais également pour lutter contre la fraude d'identité qui croît très rapidement.

Leader mondial de la biométrie et de la délivrance de documents d'identité, IDEMIA s'est associée à Onfido pour optimiser sa plateforme d'Identité Augmentée. Onfido met à disposition son expérience et son expertise de pointe dans le domaine de la technologie avancée, notamment l'Intelligence Artificielle, la reconnaissance faciale biométrique et l'apprentissage automatique.

Au lieu d'orienter les clients vers des agences physiques, la solution commune aide les institutions financières à proposer une expérience en ligne sans heurt, ce qui favorise l'acquisition de clients et améliore l'efficacité opérationnelle. La solution permet d'effectuer une simple vérification de la pièce d'identité de l'utilisateur puis s'assure que la personne qui possède ce document d'identité est bien la même personne en le comparant à un selfie.

Grâce aux capacités intégrées de vérification à l'échelle mondiale et à ses partenariats locaux, la plateforme d'Identité Augmentée d'IDEMIA permet d'effectuer des enregistrements à distance et de manière autonome avec un niveau de fiabilité élevé envers l'identité du demandeur, à travers la validation des justificatifs, la vérification de l'utilisateur et les contrôles antifraude (lutte contre le blanchiment d'argent, personne politiquement exposée...).

Pierre Barrial, vice-président exécutif en charge des activités des institutions financières chez IDEMIA, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'unir nos forces avec ONFIDO afin de répondre aux exigences et aux besoins de nos clients qui sont des institutions financières en matière de vérification de l'identité à distance. ONFIDO constitue un complément idéal à la suite de solutions d'IDEMIA disponible sur le marché financier mondial. Il contribue à renforcer notre position de partenaire privilégié des institutions financières pour renforcer la sécurité et la confiance dans leur transformation numérique. »

Husayn Kassai, PDG et fondateur d'Onfido, déclare : « Nous sommes très heureux d'annoncer notre partenariat avec IDEMIA. L'alignement des capacités de vérification d'identité et de biométrie faciale d'Onfido avec les technologies d'IDEMIA, associé à leur excellente implantation auprès des institutions de services financiers, vont créer une valeur ajoutée incontestable pour nos prospects et clients mutuels. »

A propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, a pour ambition de fournir un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager ou voter), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d'affaires et 13.000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

À propos d'Onfido

Onfido vérifie les identités du monde entier. La société développe une IA capable de distinguer une vraie pièce d'identité d'une fausse, puis de la comparer à des données de biométrie faciale, afin d'accompagner les entreprises dans l'accueil de nouveaux clients, de façon plus sécurisée. Grâce à ses technologies, votre plateforme s'enrichit de nouveaux utilisateurs, ce qui réduit le risque de fraude, dès les premières étapes. Leader mondial reconnu du machine learning, Onfido bénéficie du soutien de Salesforce et de Microsoft.

Composée de 250 spécialistes technologiques dans 6 pays, Onfido a décroché 60 millions de dollars de financements. Ses technologies de vérification ont déjà convaincu 1 500 clients, parmi lesquels Bitstamp, Revolut et AllState.

www.onfido.com

