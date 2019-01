Gestion de Placements TD Inc. lance la Série F pour le Fonds de revenu fixe TD





TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Série F pour le Fonds de revenu fixe TD (le « Fonds »). Le Fonds vise à offrir une diversification des titres à revenu fixe grâce à une position en titres de créances canadiens et mondiaux.

« Le Fonds de revenu fixe TD offre aux investisseurs un moyen efficace d'accéder aux marchés des titres à revenu fixe de partout dans le monde, explique Geoff Wilson, gestionnaire de portefeuille principal et directeur général, GPTD. La gestion active et les décisions de répartition des actifs du Fonds s'appuient sur l'expertise de nombreuses équipes de gestion des placements de GPTD, et ce, pour chercher à ajouter de la valeur, accroître le revenu et diversifier les risques. Le Fonds peut ajuster son exposition aux titres de créance et aux taux d'intérêt de façon stratégique et tactique pour s'adapter aux conditions du marché actuelles et attendues, et ainsi atténuer potentiellement les risques et aider à dégager des rendements stables à long terme. »

Voici quelques avantages que le Fonds peut donner aux investisseurs :

Gamme complète de stratégies de placements à revenu fixe de GPTD dans une seule et même solution assortie de frais de gestion concurrentiels



Exposition diversifiée au marché des titres à revenu fixe, dont les actifs sous-jacents sont soigneusement sélectionnés parmi les profils de risque, les secteurs, les échéances et les regions



Expertise des équipes de gestion de portefeuille et d'analystes de recherches indépendantes sur le crédit de GPTD

Grâce à l'innovation et à la gestion active, la vaste gamme de solutions de titres à revenu fixe de GPTD peut aider à obtenir des résultats risque-rendement positifs dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt.

Pour consulter le prospectus simplifié de Fonds Mutuels TD pour le Fonds de revenu fixe TD, rendez-vous au www.tdassetmanagement.com.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2018, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 366,9 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 06:00 et diffusé par :