L'UNICEF demande 3,9 milliards de dollars en aide d'urgence pour les 41 millions d'enfants touchés par des conflits ou des catastrophes

Des millions d'enfants n'ont pas accès aux services essentiels de protection de l'enfance

GENÈVE et NEW YORK, le 29 janv. 2019 /CNW/ - L'UNICEF a lancé aujourd'hui un appel de fonds de 3,9 milliards de dollars pour soutenir son travail pour les enfants vivant en situation de crise humanitaire. L'organisme a averti aujourd'hui que des millions d'enfants qui vivent dans des pays touchés par un conflit ou une catastrophe n'ont pas accès aux services de protection essentiels à leur survie, ce qui met en danger leur sécurité, leur bien-être et leur avenir.

Le rapport Action humanitaire pour les enfants de l'UNICEF fait état de l'appel de fonds de l'organisme pour 2019 et de ses objectifs visant à procurer un accès à de l'eau potable, à de la nourriture, à une éducation, à des soins de santé et à des services de protection à 41 millions d'enfants dans 59 pays du monde. Le financement des programmes de protection de l'enfant représente 385 millions de dollars de l'appel total, dont près de 121 millions de dollars seront impartis aux services de protection pour les enfants dont la vie est bouleversée en raison de la crise en Syrie.

« Actuellement, des millions d'enfants qui vivent en situation de conflit ou de catastrophe sont exposés à des degrés horribles de violence et souffrent de détresse et de traumatismes. Les retombées de notre travail de protection de l'enfant sont réelles. Lorsque des enfants ne disposent pas de lieux où jouer en toute sécurité, lorsqu'ils ne peuvent pas être réunis avec leur famille, lorsqu'ils ne reçoivent aucun soutien psychosocial, ils ne peuvent pas guérir des blessures invisibles de la guerre », explique la directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore.

L'UNICEF estime que plus de 34 millions d'enfants qui vivent en situation de conflit ou de catastrophe n'ont pas accès aux services de protection de l'enfance, dont 6,6 millions d'enfants au Yémen, 5,5 millions d'enfants en Syrie et 4 millions d'enfants en République démocratique du Congo.

Les services de protection de l'enfant comprennent tous les efforts visant à prévenir et à réagir aux mauvais traitements, à la négligence, à l'exploitation, aux traumatismes et à la violence. L'UNICEF s'emploie également à s'assurer que la protection des enfants est au centre de tous ses autres programmes humanitaires, qu'il s'agisse du domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, de l'éducation ou d'autres domaines d'activité, en repérant, en atténuant et en réagissant aux dangers potentiels pour la sécurité et le bien-être des enfants.

Cependant, les contraintes en matière de financement, de même que d'autres problèmes, notamment le non-respect croissant des parties belligérantes à l'égard du droit international et leur refus d'accorder un accès à l'aide humanitaire, limitent considérablement la capacité des organismes humanitaires de protéger les enfants. En République démocratique du Congo, par exemple, l'UNICEF n'a reçu qu'un tiers des 21 millions de dollars nécessaires aux programmes de protection de l'enfant en 2018, tandis qu'environ un cinquième des fonds nécessaires pour la protection des enfants syriens n'a toujours pas été reçu.

« Il est essentiel d'apporter à ces enfants l'aide dont ils ont besoin, mais sans une action internationale importante et soutenue, beaucoup d'entre eux continueront de passer entre les mailles du filet. La communauté internationale doit s'engager à soutenir la protection des enfants en situation d'urgence », a déclaré Manuel Fontaine, le directeur des programmes en situation d'urgence de l'UNICEF.

L'année 2019 marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies (la Convention) et le 70e anniversaire des Conventions de Genève. Aujourd'hui, pourtant, un plus grand nombre de pays sont aux prises avec un conflit interne ou international qu'à tout autre moment au cours des trois dernières décennies, ce qui menace la sécurité et le bien-être de millions d'enfants.

L'appel de l'UNICEF arrive un mois après que l'organisme d'aide à l'enfance a déclaré que la communauté internationale ne parvient pas à protéger les enfants qui vivent en situation de conflit dans le monde, ce qui a des conséquences catastrophiques. Les enfants qui sont continuellement exposés à la violence ou à des conflits, en particulier à un très jeune âge, risquent de vivre dans un état de stress toxique, une condition qui, sans le soutien approprié, peut avoir des conséquences négatives permanentes pour leur développement cognitif, social et affectif. Certains enfants dont la vie est bouleversée par la guerre, les déplacements et d'autres événements traumatisants, comme la violence sexuelle et sexiste, ont besoin de soins spécialisés pour parvenir à y faire face et à guérir.

Les cinq plus importants appels de fonds individuels sont pour les Syriennes et les Syriens réfugiés et les communautés d'accueil en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Iraq et en Turquie (904 millions de dollars US); le Yémen (542,3 millions de dollars US); la République démocratique du Congo (326,1 millions de dollars US); la Syrie (319,8 millions de dollars US); et le Soudan du Sud (179,2 millions de dollars US).

Au total, en collaboration avec ses partenaires, les priorités de l'UNICEF en 2019 comprennent :

Procurer un accès à un soutien psychosocial à quatre millions d'enfants et de proches aidantes et aidants;

Procurer un accès à de l'eau potable à près de 43 millions de personnes;

Procurer une éducation de base formelle ou non formelle à 10,1 millions d'enfants;

Vacciner 10,3 millions d'enfants contre la rougeole;

Traiter 4,2 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition sévère aiguë.

Au cours des dix premiers mois de 2018, et grâce à l'aide de l'UNICEF :

3,1 millions d'enfants et de proches aidantes et aidants ont eu accès à un soutien psychosocial;

35,3 millions de personnes ont eu accès à de l'eau potable;

5,9 millions d'enfants ont eu accès à une forme d'éducation;

4,7 millions d'enfants ont été vaccinés contre la rougeole;

2,6 millions d'enfants ont été traités contre la malnutrition sévère aiguë.

Des photos et du contenu multimédia peuvent être téléchargés au : https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFI7QW8B

Le rapport Action humanitaire pour les enfants 2019 et les appels de fonds individuels peuvent être consultés au https://www.unicef.org/appeals/.

L'UNICEF a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que tout autre organisme humanitaire. Nous travaillons sans relâche afin de venir en aide aux enfants et à leur famille, et faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de chaque enfant. Nous fournissons des soins de santé et des vaccins, apportons des secours d'urgence, donnons accès à de l'eau potable et à de la nourriture, et offrons ainsi une sécurité alimentaire, de même qu'un accès à l'éducation, et bien plus encore.

Entièrement tributaire de contributions volontaires, l'UNICEF vient en aide aux enfants sans égard à leur origine ethnique, leur religion ou leur opinion politique. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays, soit plus de pays que n'importe quel autre organisme. Notre persévérance et notre portée sont sans égales. Nous sommes déterminés à assurer la survie de chaque enfant, où qu'il soit.

