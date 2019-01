Douze entreprises canadiennes au palmarès Global Cleantech 100





Plus de la moitié sont des clients d'EDC de divers secteurs et marchés canadiens

OTTAWA, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Encore cette année, les entreprises du secteur canadien des technologies propres font leur marque sur la scène mondiale, puisque douze d'entre elles ont été nommées au prestigieux palmarès Global Cleantech 100 lors du Cleantech Forum qui s'est tenu à San Francisco. En effet, plusieurs entreprises canadiennes représentant une grande variété de secteurs et de marchés ont su se tailler une place dans ce palmarès récompensant l'innovation et le potentiel en technologies propres.

Sur douze entreprises de technologies propres, huit sont des clients reconnus d'Exportation et développement Canada (EDC). C'est une première pour ces entreprises situées en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse qui s'intéressent à plusieurs secteurs, dont ceux de l'énergie, des produits biochimiques et des industries extractives.

« EDC tient à féliciter les entreprises canadiennes qui figurent au palmarès Global Cleantech 100 cette année. Les innovations des entreprises canadiennes de technologies propres contribuent à réduire l'empreinte écologique et à optimiser l'exploitation des ressources naturelles à l'échelle mondiale », affirme Carl Burlock, premier vice-président, Groupe des produits de financement à EDC. « Le secteur des technologies propres continue d'évoluer au Canada, et EDC est fière de soutenir la croissance internationale des entreprises canadiennes qui y oeuvrent. »

Félicitations à nos clients lauréats

CarbonCure Technologies Inc. - Matériaux de pointe ( Halifax , Nouvelle-Écosse)

, Nouvelle-Écosse) Cooledge Lighting Inc. - Efficacité énergétique ( Richmond , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) Ecobee Inc. - Efficacité énergétique ( Toronto, Ontario )

) Enbala Power Networks Inc. - Réseaux électriques intelligents (Vancouver-Nord, Colombie-Britannique)

Metamaterial Technologies Inc. - Matériaux de pointe ( Dartmouth , Nouvelle-Écosse)

, Nouvelle-Écosse) MineSense Technologies Ltd. - Industries extractives ( Vancouver , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) SemiosBios Technologies Inc. - Agriculture ( Vancouver , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) Terramera Inc. - Produits biochimiques ( Vancouver , Colombie-Britannique)

En bref

EDC est le plus important fournisseur canadien de solutions financières pour les entreprises de technologies propres qui veulent exporter.

EDC a une équipe de spécialistes en technologies propres aux quatre coins du Canada qui, par son expertise, contribue à la croissance des entreprises canadiennes de ce secteur.

qui, par son expertise, contribue à la croissance des entreprises canadiennes de ce secteur. En 2018, EDC a investi plus de 2 milliards de dollars dans des entreprises de technologies propres, une année record.

Depuis 2012, EDC a vu sa clientèle du secteur quadrupler, le volume d'activités facilitées s'élevant à plus de 6 milliards de dollars dans 114 pays.

La valeur du marché mondial des technologies propres est estimée à 1 billion de dollars américains, et devrait dépasser les 2,5 billions de dollars américains d'ici 2022.

À propos d'EDC

EDC aide les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Société d'État à vocation financière, EDC procure financement, assurance, cautionnement, savoir commercial et relations de jumelage pour appuyer les entreprises canadiennes dans leurs efforts de vente et d'investissement à l'étranger. EDC peut également fournir des solutions financières à des acheteurs étrangers en vue de faciliter et d'accroître leurs achats auprès d'entreprises canadiennes.

