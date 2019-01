McDonald's du Canada met du piquant dans son menu avec ses nouveaux sandwichs MacPoulet(MD) épicés





TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, McDonald's du Canada met du piquant dans son emblématique sandwich MacPouletMD en lançant ses nouveaux sandwichs MacPoulet épicés. Les Canadiens pourront découvrir leur tolérance aux trois degrés d'intensité croissante proposés toutes les deux semaines et sauront laquelle des trois versions uniques leur donne un #VisageÉpicé.

Les nouvelles sauces ont été créées à l'intention des amateurs de mets épicés par les chefs de McDonald's et le chef Joseph Horvath , le spécialiste des sauces chez Flavour Reddy Foods.





C'est la toute première fois de l'histoire récente de McDonald's du Canada que l'emblématique sandwich MacPouletMD est offert en version différente.





Ces sandwichs MacPouletMD épicés sont offerts pour une durée limitée et seulement dans les restaurants canadiens jusqu'au 11 mars.





épicés sont offerts pour une durée limitée et seulement dans les restaurants canadiens jusqu'au 11 mars. Le degré d'intensité des piments se mesure sur l'échelle de Scoville. Plus les unités sont élevées, plus le piment est fort.

Le piment jalapeño obtient de 2 500 à 8 000 unités sur l'échelle de Scoville



Le piment habanero obtient de 100 000 à 350 000 unités sur l'échelle de Scoville.



Et le piment jolokia, quant à lui, se classe au sommet de l'échelle de Scoville avec plus d'un million d'unités.





Toutes les deux semaines, le sandwich MacPouletMD épicé sera proposé en version épicée d'intensité croissante, chacune mettant en vedette un piment différent :

MacPouletMD jalapeño : Du 29 janvier au 11 mars

MacPouletMD habanero : Du 12 février au 11 mars

MacPouletMD jolokia : Du 26 février au 11 mars





Pour chaque version, les Canadiens pourront découvrir celle qui met au défi leurs papilles gustatives et leur donne le #VisageÉpicé.





Les sandwichs MacPouletMD épicés sont un autre exemple de la façon dont McDonald's du Canada innove en intégrant des nouveautés à son menu aux côtés de ses populaires classiques.

« Le sandwich MacPoulet est un produit phare de notre menu. Nous avons donc pensé que l'offrir en versions épicées serait une bonne idée pour ce classique, a précisé Milesa Chu de l'équipe du Développement du menu de McDonald's du Canada. En offrant à nos clients une expérience unique taillée sur mesure selon leur goût en matière de mets épicés, nous continuons à proposer aux Canadiens les produits qu'ils connaissent et aiment en versions novatrices. »

« Les épices sont des ingrédients complexes, précise Chef Joseph Horvath, spécialiste des sauces et co-créateur des sauces à MacPoulet épicé chez Flavour Reddy Foods. Tout amateur de mets épicés a une préférence de goût et d'intensité. Certains aiment les épices parce qu'elles relèvent le goût d'un plat, alors que d'autres recherchent la sensation forte et l'occasion de tester leurs limites. Le sandwich MacPoulet épicé avec sauces au piment jalapeño, habanero et jolokia plaira à ces deux types d'amateurs de mets épicés. »

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Environ 90 % des 1 400 restaurants McDonald's canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats d'aliments, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de plus de 100 fournisseurs canadiens.

