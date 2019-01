Avis aux médias - Annonce importante sur les opérations de Taxelco

FedEx Corp. a annoncé aujourd'hui l'élection de David J. Bronczek, président et directeur de l'exploitation de la société, au conseil d'administration. Suite à cette élection, le conseil d'administration compte...

Onfido investira 4 M? en France où elle offre désormais ses services au leader de la location de voitures Europcar Mobility Group et au premier prestataire de lettres recommandées électroniques, AR24. Elle s'associe à IDEMIA, un...