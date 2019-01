224 municipalités représentant plus de 5,6 millions de Québécoises et de Québécois ont endossé la Déclaration d'urgence climatique





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - GroupMobilisation (GMob) annonce que, directement ou par l'entremise de leur MRC, 224 municipalités représentant plus de 5,6 millions de Québécoises et de Québécois ont endossé la Déclaration d'urgence climatique (DUC) au cours des cinq derniers mois. Ce faisant, les élu.e.s de proximité représentant 67 % de la population du Québec ont reconnu que « seules la reconnaissance de l'état d'urgence climatique et la mise en place de plans de transition d'urgence peuvent contrer un effondrement économique, une crise de santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de la biodiversité, et des crises de sécurité nationale et internationale d'une ampleur sans précédent. » La liste complète des municipalités et MRC qui ont endossé la DUC se trouve ici.

« Le succès foudroyant de cette campagne montre à quel point la population du Québec est consciente de l'urgence climatique et impatiente de voir des plans de transition d'urgence se mettre en place », soutiennent les cofondateurs de GroupMobilisation Michel Jetté, cinéaste et André Bélisle, écologiste. « Il montre aussi que l'urgence climatique est déjà une réalité bien concrète et une lourde menace pour les municipalités. » Selon monsieur Jetté, les initiateurs de la DUC ont simplement mis la Déclaration en ligne et invité les citoyens à la présenter à leurs conseils municipaux. L'initiative est presque immédiatement devenue virale et tout a ensuite déboulé très vite. Par l'appui massif de maires et mairesses à travers le Québec, la DUC semble prendre l'ampleur d'un authentique mouvement citoyen. Plusieurs dépôts de la DUC à des conseils municipaux ont été filmés et peuvent être visionnés sur la page Facebook de la DUC ainsi que sur le site web de GroupMobilisation (GMob).

La campagne d'adoption de la DUC au palier municipal se poursuivra au cours des prochains mois. Elle ne représente toutefois qu'un premier pas vers une mobilisation plus large et plus directe de la population et des élu.e.s, tant au niveau municipal qu'aux niveaux provincial et fédéral. « Nous vivons un moment historique », affirme Michel Jetté. « Nous ne pouvons plus nous permettre de reporter le vaste et urgent chantier de transition qui s'impose si nous voulons assurer un avenir décent aux générations présentes et futures », ajoute André Bélisle.

À propos de GroupMobilisation

Créée en 2016, GroupMobilisation est un organe d'information/action indépendant ayant pour objectif d'appuyer des actions sociales concrètes et immédiates en ce qui concerne les défis actuels les plus urgents. Sa mission est double :

exposer aux citoyens la mécanique des attaques de nature sociale, environnementale et économique qui ont mené à la crise climatique et qui bloquent sa résolution; outiller les citoyens pour qu'ils se réapproprient leur pouvoir politique, soit le pouvoir de mettre en branle les changements sociaux nécessaires pour mieux défendre l'intérêt général.

À propos de la Déclaration d'urgence climatique (DUC)

La Déclaration d'urgence climatique (DUC) est un outil de mobilisation citoyenne visant à amener le plus grand nombre possible de gens à reconnaître l'état d'urgence climatique et à former un consensus sur la nécessité d'une mobilisation globale de la population québécoise.

Texte de la Déclaration d'urgence climatique

Les initiateurs de la DUC

Michel Jetté, GroupMobilisation (GMob)

André Bélisle, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)

Louise Sabourin, GroupMobilisation (GMob)

Normand Beaudet, Centre de ressources sur la non-violence (CRNV)

Jacques Benoît, Coalition Solidarité Santé (CSS)

Marc Brullemans, Collectif scientifique - Gaz de schiste et enjeux énergétiques au Québec (membre du Collectif)

Simon Dubois, Action Environnement Basses-Laurentides (AEBL)

