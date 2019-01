David J. Bronczek rejoint le conseil d'administration de FedEx Corporation





FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd'hui l'élection de David J. Bronczek, président et directeur de l'exploitation de la société, au conseil d'administration. Suite à cette élection, le conseil d'administration compte désormais 13 membres, dont 11 administrateurs indépendants.

La société a également annoncé aujourd'hui que les membres indépendants de son conseil d'administration ont approuvé les changements proposés aux lignes directrices en matière de gouvernance de la société visant à appliquer l'âge de retraite obligatoire de 75 ans uniquement aux administrateurs non dirigeants, à prendre effet immédiatement.

M. Bronczek est responsable de toutes les sociétés opérationnelles FedEx et est membre du Comité exécutif de cinq personnes. Il est également co-président et co-PDG de FedEx Services, qui assure les fonctions de vente, marketing, technologies de l'information, communications, service client, ainsi que d'autres fonctions de soutien, pour les clients d'unités d'exploitation majeures de FedEx aux États-Unis.

« Dave est un leader exceptionnel chez FedEx, et il sera un ajout précieux au conseil d'administration », a déclaré Frederick W. Smith, président et PDG de FedEx Corporation. « Ses connaissances de la société, acquises durant plus de 42 années de service, sont inégalées et il servira bien la société en tant que membre du conseil d'administration. »

M. Bronczek, qui est originaire de Cleveland, dans l'Ohio, a obtenu une licence de Kent State University en 1976, année au cours de laquelle il a rejoint FedEx. Il a commencé en tant que membre à taux horaire de l'équipe en première ligne des opérations d'enlèvement et de livraison de la société et a gravi les échelons dans divers rôles de leadership en ventes et opérations. M. Bronczek a été notamment président de FedEx Express au Canada et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il a été nommé vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de FedEx Express en 1998 avant de devenir président-directeur général de FedEx Express en 2000. En 2017, M. Bronczek a été nommé président et directeur de l'exploitation de FedEx Corporation.

M. Bronczek a représenté FedEx dans divers rôles au niveau de l'industrie et de la communauté, notamment en tant que président du comité consultatif NextGen de l'Administration fédérale américaine de l'aviation (Federal Aviation Administration, FAA) et président de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association, IATA) en 2010. Il est toujours membre du Conseil des gouverneurs de l'IATA. M. Bronczek a été nommé au Conseil national consultatif sur l'infrastructure (National Infrastructure Advisory Council, NIAC) par le président des États-Unis en 2009. Il a également siégé aux conseils civiques de la campagne nationale Safe Kids, du Smithsonian National Air and Space Museum, de l'Université de Memphis et de l'Université de Caroline du Nord. Il siège également au conseil d'administration de la société International Paper Company basée à Memphis.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d'affaires. Avec un chiffre d'affaires annuel de 69 milliards USD, la société offre des solutions commerciales intégrées, par le biais de sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement et sont gérées conjointement sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx motive ses plus de 450 000 collaborateurs à rester focalisés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, ainsi que sur les exigences de leurs clients et de leurs collectivités. Pour en savoir plus sur la façon dont FedEx relie les personnes et les possibilités entre elles aux quatre coins du monde, rendez-vous sur about.fedex.com.

