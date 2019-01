Onfido s'installe en France pour répondre à la demande croissante de solutions de vérification d'identité en ligne adaptées à la lutte contre la fraude





PARIS and LONDON, January 29, 2019 /PRNewswire/ --

O nfido investira 4 M ? en France où elle offre désormais ses services au leader de la location de voitures Europcar Mobility Group et au premier prestataire de lettre s recommandée s électronique s , AR24 .

Elle s ' associe à I DEMIA , un fournisseur d ' identité augmentée de renommée mondiale.

Elle ouvrira des bureaux à Paris pour répondre aux besoins d'une clientèle en pleine croissance.

Onfido, fournisseur mondial de solutions primées de vérification d'identité, a annoncé aujourd'hui la signature de plusieurs nouveaux contrats avec d'importantes marques françaises, notamment Europcar (enseigne du groupe Europcar Mobility Group) et AR24. L'entreprise débute également un nouveau partenariat avec IDEMIA, leader mondial de l'identité augmentée, en vue d'accélérer sa croissance en France. Dans cette optique, elle prévoit d'ouvrir ses premiers bureaux à Paris afin de mieux gérer une demande toujours plus forte dans le domaine des services d'identité intégrant l'intelligence artificielle.

Husayn Kassai, PDG et co-fondateur d'Onfido, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'investir massivement en France, sur un marché où la demande en solutions robustes de vérification d'identité continue de croître. En tant que centre d'excellence technologique, Paris constitue un excellent emplacement pour de nouveaux bureaux en Europe, après San Francisco, New York, Londres et Lisbonne. Nous pourrons ainsi améliorer le support pour l'ensemble de notre clientèle européenne, notamment pour nos nouveaux partenaires et clients Europcar, IDEMIA et AR24. »

Grâce à sa solution complète de vérification d'identité, Onfido protège les plateformes de ses clients contre les fraudeurs en vérifiant l'identité de chaque nouvel utilisateur cherchant à s'inscrire, à l'aide d'un selfie de ce dernier et de la photo de sa pièce d'identité. La technologie mise au point par Onfido vérifie l'authenticité de la pièce d'identité, puis analyse la ressemblance entre les deux photos et recoupe les données d'identité avec les listes de surveillance internationales. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, la technologie d'Onfido permet aux entreprises de contrôler automatiquement plus de 4 500 types de documents dans 192 pays, de détecter systématiquement les anomalies et de faire vérifier les cas particuliers par des experts humains.

Du secteur bancaire à la fintech, en passant par la location de voitures et les places de marchés en ligne, la fraude préoccupe de plus en plus les entreprises françaises, qui se tournent chaque jour davantage vers les transactions en ligne. McKinsey prévoit une croissance de 9 à 15 % du marché de la vérification d'identité numérique, qui atteindra entre 16 et 20 Bd$ (14 et 17.5 B?) d'ici 2022, dont 1,8 à 2,4 Bd$ (1,6 à 2,1 B?) en Europe.

Onfido prévoit d'investir plus de 4 M? au cours des douze prochains mois afin de renforcer sa présence en France. Les bureaux d'Onfido à Paris seront inaugurés au cours du premier trimestre 2019, devenant l'une des sept succursales internationales de l'entreprise.

Onfido et IDEMIA ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat visant à simplifier la vérification d'identité numérique et les démarches d'inscription des nouveaux clients pour les institutions financières. Ce nouvel accord stratégique s'aligne sur la vision d'expansion mondiale d'Onfido.

Pierre Barrial, vice-président exécutif des activités auprès des institutions financières chez IDEMIA, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec Onfido, qui nous permettra de répondre aux exigences et besoins de nos clients au sein des institutions financières en matière de vérification d'identité à distance. Onfido est le complément idéal de la suite de solutions que propose IDEMIA sur le marché financier international. Cet accord contribue à consolider notre position de partenaire privilégié des institutions financières, alors que nous les accompagnons dans leurs efforts pour renforcer la sécurité et instaurer un climat de confiance tout au long de leur transformation digitale. »

Caroline Jannel, Group Customer Journey Director d'Europcar a déclarée: « En tant que fournisseur mondial de solutions de mobilité - de la location de véhicules au service de partage de véhicules ou de services de chauffeurs - avec plus de 6 millions de clients utilisant nos services quotidiennement, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus, il est essentiel de pouvoir vérifier un client rapidement. Durant notre étude des différentes solutions de vérification d'identité disponibles, c'est celle d'Onfido qui a fourni les meilleurs résultats en matière de temps de réponse et d'expérience utilisateur. Nous sommes ravis d'apprendre que cette société a décidé d'accroître son investissement sur notre marché, en France. »

Guillaume de Malzac, PDG et fondateur d'AR24, a déclaré : « En tant que premier prestataire de lettres recommandées électroniques en France, nous avions besoin d'une solution complète de vérification afin de garantir l'identification efficace des destinataires de recommandés. Notre service est utilisé par des milliers d'avocats, d'administrations publiques, de banques, de cabinets d'assurance et d'individus, qui comptent sur nous pour renforcer la sécurité et instaurer un climat de confiance. La solution de vérification d'identité d'Onfido propose tout cela sous la forme d'un ensemble logiciel facile à utiliser. Nous sommes ravis qu'Onfido ait décidé de se concentrer davantage sur le marché français et nous sommes impatients de nous développer à ses côtés. »

Onfido a débuté son activité en France en 2014 avec des clients tels que BlaBlaCar et Drivy.

À propos d'Onfido

Onfido vérifie les identités à travers le monde entier. Nous développons des solutions d'intelligence artificielle qui authentifient les pièces d'identité avant de les analyser à l'aide de la reconnaissance faciale. C'est de cette façon que nous aidons les entreprises à sécuriser et optimiser leurs démarches d'intégration des nouveaux clients. Notre technologie permet de décupler le nombre d'utilisateurs présents sur votre plateforme, tout en limitant le risque de fraude, au moment de leur inscription et par la suite. Reconnus à travers le monde en tant que leaders de l'apprentissage automatique, nous comptons désormais Salesforce et Microsoft au nombre de nos investisseurs.

Avec une équipe de 250 spécialistes répartis dans six pays, nous avons déjà obtenu 60 M$ de financement. Nous réalisons des vérifications d'identité pour 1 500 clients, dont Bitstamp, Revolut et AllState.

http://www.onfido.com

http://www.facebook.com/onfido

http://www.twitter.com/onfido

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 05:26 et diffusé par :