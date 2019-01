Selon le sondage annuel de BMO sur les REER, l'attitude des Canadiens à l'égard du REER est en mutation, le montant moyen détenu ayant augmenté de 21 pour cent depuis 2016





Un montant moyen de 101155 $ est détenu dans les comptes de REER

Les montants détenus par la génération du millénaire dépassent ceux des baby-boomers

Le sondage met en lumière des statistiques nationales et régionales

MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a dévoilé aujourd'hui les résultats de son sondage annuel sur les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), qui révèlent une augmentation des montants que les Canadiens détiennent dans leur REER. Les participants au sondage ont par ailleurs cotisé des montants supérieurs avant la date butoir de cette année, qui a été fixée au 1er mars.

À l'échelle nationale, le montant moyen détenu dans les REER est de 101 155 $, en hausse de 21 pour cent par rapport à 2016 (83 635 $). Le sondage met en évidence les montants moyens nationaux et régionaux détenus :

Montants détenus dans les REER 2018 National 101 155 $ Atlantique 78 454 $ Québec 82 108 $ Ontario 120 024 $ Prairies 129 545 $ Alberta 98 933 $ C.-B. 85 871 $

La génération du millénaire surpasse ses homologues du baby-boom

Le rapport a également montré que les natifs de la génération du millénaire ont affiché une croissance solide des montants détenus par rapport aux boomers :



Les natifs de la génération du millénaire continuent de détenir des sommes plus élevées au fil du temps, représentant la plus forte augmentation en pourcentage, soit 87 pour cent depuis 2016 (28 821 $ contre 15 377 $ en 2016).

Les comptes détenus par les baby-boomers ont connu une augmentation de 30 pour cent sur la même période (178 664 $ comparativement à 137 360 $ en 2016).

« Bien que les soldes augmentent en raison des cotisations et de l'appréciation des actifs, il importe de souligner que les Canadiens de toutes les générations épargnent en vue de leur retraite, malgré les priorités financières et la volatilité des marchés », a signalé Robert Armstrong, vice-président, Solutions multi-actifs, BMO Gestion mondiale d'actifs. « Il est encourageant de constater un changement d'attitude et d'approche à l'égard de la retraite à l'échelle nationale, en particulier chez les personnes de la génération du millénaire sondées. »

Cotiser à leur REER avant la date limite est également une priorité pour les Canadiens interrogés, 62 pour cent l'ayant déjà fait ou envisageant de le faire. Ceux et celles qui ont déjà cotisé ont versé en moyenne 5 247 $ à leur REER en 2018.

Retraits à la baisse, montant retiré en hausse

La fréquence des retraits de REER a diminué d'un tiers depuis 2017. Les Canadiens qui décident de puiser dans leur épargne-retraite avant l'âge de 71 ans retirent toutefois des montants plus importants. La moyenne nationale retirée en 2018 a été de 25 779 $, contre 20 952 $ en 2017.

« L'achat d'une maison reste le principal motif de retrait de fonds, selon les personnes sondées », a ajouté M. Armstrong. « Bien qu'ils pensent à la fois à leurs placements de retraite et à l'épargne pour l'avenir, les Canadiens continuent de tirer parti des avantages des retraits de REER que permet le régime d'accession à la propriété du gouvernement fédéral. »

Le programme permet aux acheteurs d'une première habitation de retirer de leur REER jusqu'à 25 000 $ en franchise d'impôt pour acheter ou construire une maison admissible. Le retrait doit être remboursé au REER sur une période de 15 ans.

Styles d'investissement

Alors que les Canadiens continuent de planifier leur retraite en dépit de la volatilité des marchés, les personnes interrogées se considèrent comme des investisseurs vigilants, préférant jouer de prudence. Les Canadiens n'ont pas confiance en leur savoir-faire en matière d'investissement, 42 pour cent des sondés se jugeant mal informés et 29 pour cent se qualifiant d'investisseurs débutants.

« Puisque 71 pour cent des répondants se qualifient d'investisseurs prudents, les Canadiens seraient fort avisés de contacter des conseillers en investissement afin de rechercher les meilleures options », a poursuivi M. Armstrong. « Bien que les marchés puissent sembler incertains, les investisseurs de tous les niveaux peuvent recevoir des conseils sur mesure susceptibles de les aider à structurer leur épargne-retraite et à garantir la croissance de leurs investissements. »

Le neuvième sondage de BMO sur le REER a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights entre le 30 novembre et le 5 décembre 2018, auprès d'un échantillon de 1 518 Canadiens adultes. Les données ont été pondérées en tenant compte des plus récentes informations de recensement, afin d'être représentatives de l'âge, du sexe et des régions. Un échantillon probabiliste de 1 518 répondants entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

Pour de plus amples renseignements sur l'épargne-retraite, veuillez visiter le site www.bmo.com/principal/particuliers/investissements/investiravecbmo.

Pour plus d'information sur l'investissement en ligne, visitez www.bmo.com/principal/gestion-de-patrimoine/nos-services/placement-en-ligne

