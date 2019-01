Jean MONIN est nommé Executive Vice President Opérations Commerciales (Chief Commercial Operations Officer) du Groupe Ethypharm





Le Groupe Ethypharm a le plaisir d'annoncer la nomination de Jean MONIN en tant qu'Executive Vice President Opérations Commerciales (Chief Commercial Operations Officer) du Groupe. A ce titre, il rejoint le Comité Exécutif du Groupe.

Jean MONIN, 52 ans, est Pharmacien et diplômé de l'ESSEC Business School. Il possède une solide expérience de plus de 25 ans dans l'industrie Pharmaceutique dont 12 années à l'étranger. Il a débuté sa carrière en tant que Medical Information Officer chez Rhône Poulenc en Australie puis a vu ses responsabilités managériales s'élargir dans des postes à complexité grandissante, essentiellement dans des fonctions marketing / vente chez AVENTIS France et SANOFI Espagne avant d'être nommé, en 2007, Directeur Général de SANOFI en Norvège puis en Belgique & Luxembourg. En 2010, il quitte l'Europe pour prendre la Direction Générale de la filiale Australie & Nouvelle-Zélande de SANOFI.

En 2012, Jean MONIN passe du côté des « biotechs ». Il rejoint AMGEN et prend la Direction de la plus importante filiale européenne du Groupe en tant que Président Directeur Général d'AMGEN France.

Bertrand DELUARD - CEO du Groupe Ethypharm - commente : « Jean a le leadership, l'expérience internationale et la connaissance marché qui permettront à Ethypharm d'atteindre ses objectifs ambitieux de développement. Son expertise et son savoir-être seront des atouts clés dans la performance de nos activités commerciales en Europe et à l'international. Dans un contexte de transformation, Jean aura à coeur de mettre en oeuvre la stratégie du Groupe, développer nos partenariats, renforcer nos plateformes de croissance et accompagner le succès des lancements de nos futurs produits dans les domaines de la douleur, l'addiction et les soins d'urgence.

« La croissance est indispensable pour continuer à fournir des médicaments essentiels à nos patients. Je suis fier de pouvoir contribuer au futur succès commercial d'Ethypharm dont les talentueuses équipes ont jusqu'ici toujours réussi à accompagner la transformation pour générer cette croissance » ajoute Jean MONIN - Executive Vice President Opérations Commerciales du Groupe Ethypharm.

A propos d'Ethypharm

Ethypharm est un Groupe pharmaceutique européen à vocation internationale, acteur engagé dans le traitement des addictions, de la douleur et des soins d'urgence.

Ethypharm développe et commercialise également des médicaments génériques complexes et des médicaments essentiels qui contribuent à réduire les dépenses de santé, notamment dans les domaines de l'oncologie et des soins d'urgence.

Le Groupe emploie 1400 collaborateurs essentiellement en Europe, et ses médicaments sont commercialisés dans plus de 80 pays.

Notre ambition est de devenir le leader européen pour le traitement de l'addiction et de la douleur et de développer de nouveaux marchés afin de faciliter l'accès à des médicaments essentiels pour les patients du monde entier.

Pour en savoir plus sur le Groupe Ethypharm, visitez notre site internet: www.ethypharm.com

Contact presse

Avril PONNELLE

presse@ethypharm.com

+33(0)1-41-12-17-20



