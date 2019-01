Fortis vendra ses parts du projet d'expansion hydroélectrique de Waneta en Colombie-Britannique





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 29 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformément à sa stratégie de financement par investissement en capital, Fortis inc. (TSX/NYSE : FTS), désignée ci-après par « Fortis » ou la « Société », a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive avec Columbia Power Corporation (ci-après « CPC ») et Columbia Basin Trust (ci-après « CBT ») pour la vente de ses parts du projet d'expansion hydroélectrique de Waneta en Colombie-Britannique (ci-après l'« expansion de Waneta »), qui équivalent à 51 % du projet, pour la somme de 1 milliard de dollars. Un partenariat existe actuellement entre la Société et CPC et CBT, qui détiennent conjointement 49 % de l'expansion de Waneta.



Comme annoncé précédemment, la Société souhaite financer son plan d'investissement en capital de 17,3 milliards de dollars sur cinq ans dans ses entreprises de services publics réglementés en Amérique du Nord au moyen du flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation, d'emprunts effectués auprès de ses entreprises de services publics, des capitaux propres attribuables aux actions ordinaires tirés de son plan de réinvestissement des dividendes et du produit de la vente de ses actifs secondaires, qui devrait s'élever à 1 ou 2 milliards de dollars.

« La vente de nos parts de l'expansion de Waneta contribuera au financement de l'importante croissance observée dans nos entreprises de services publics réglementés, y compris la croissance observée en Colombie-Britannique, a expliqué Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis. Cette transaction met fin à la composante de financement par vente d'actifs de notre plan d'investissement en capital d'une durée de cinq ans. »

Fortis espère conclure la transaction dans un délai 90 jours. Pour ce faire, les exigences de conclusion habituelles pour une transaction de cette nature devront être respectées, et les approbations courantes devront être accordées.

En compagnie de ses partenaires, Fortis a mené à bien le projet d'expansion de l'installation de production d'hydroélectricité de 335 mégawatts avant l'échéance et dans les limites du budget établi. Elle assure l'exploitation de l'installation depuis le lancement de la production, en 2015, par l'entremise de FortisBC inc. (ci-après « FortisBC »). Les sociétés CPC et CBT sont toutes deux entièrement détenues par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

FortisBC continuera d'exploiter l'expansion de Waneta et fera l'achat de ses surplus de capacité.

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier exclusif de Fortis.

Renseignements de nature prospective

Fortis intègre des « renseignements de nature prospective » au présent communiqué de presse au sens prévu par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « énoncés de nature prospective » au sens prévu par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (ci-après, collectivement, les « renseignements de nature prospective »). Les renseignements de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d'exploitation, au rendement, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Dans la mesure du possible, des mots comme « prévoit », « croit », « budgète », « pourrait », « estime », « s'attend », « planifie », « projette », « entend », « devrait », « cible », « espère » et d'autres termes ou expressions apparentés ont été utilisés dans la formulation des renseignements de nature prospective, qui comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les dépenses en capital prévues de la Société pour la période de cinq ans s'étendant de 2019 à 2023 et les potentielles sources de financement, la satisfaction des exigences préalables à la conclusion de la transaction et l'échéancier prévu pour la conclusion de celle-ci.

Les renseignements de nature prospective peuvent varier en fonction des risques, des incertitudes et des hypothèses. Certains facteurs matériels et certaines hypothèses ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les présents renseignements de nature prospective. Ces facteurs ou ces hypothèses sont soumis aux risques et aux incertitudes inhérents aux attentes, y compris les attentes ciblées à l'occasion dans les renseignements de nature prospective. Ces facteurs ou hypothèses comprennent, sans s'y limiter : la mise en oeuvre du plan d'investissement sur cinq ans de la Société; l'absence de dépassement substantiel des coûts de financement ou d'investissement relativement aux projets d'investissement de la Société; les risques entourant la non-conclusion de la transaction et le non-respect de l'échéancier correspondant. Fortis met en garde les lecteurs du fait que bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels diffèrent de manière substantielle des résultats prévus ou sous-entendus dans les présents renseignements de nature prospective. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, et une confiance excessive ne doit pas être accordée aux présents renseignements de nature prospective. Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant ces risques ou ces facteurs, il faut se reporter aux documents de divulgation continue déposés périodiquement par Fortis aux autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Tous les renseignements de nature prospective fournis dans le présent communiqué de presse sont à jour au moment de sa publication, et Fortis se dégage de toute intention ou obligation de réviser ou de mettre à jour tout renseignement de nature prospective, que ce soit en raison de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenue d'événements futurs ou pour toute autre raison.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé des services publics de distribution d'électricité et de gaz. Pour l'exercice 2017, son chiffre d'affaires a atteint 8,3 milliards de dollars canadiens et ses actifs totaux se sont élevés à environ 50 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2018. Les 8500 employés de la Société servent des clients des services publics dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont cotées sur les bourses TSX et NYSE, où elles se négocient sous le symbole FTS. De plus amples renseignements sont disponibles aux adresses suivantes : www.fortisinc.com , www.sedar.com et www.sec.gov .

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec :

Demandes des investisseurs

Mme Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946?3572

investorrelations@fortisinc.com Demandes des médias

Mme Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires commerciales

Fortis Inc.

709 737?5323

media@fortisinc.com

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 04:20 et diffusé par :