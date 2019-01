DSBJ dévoile une nouvelle image de marque pour marquer son vingtième anniversaire





Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. (« DSBJ ») (SZSE : 002384), un important fournisseur technologique de composants critiques ? incluant des interconnexions, des LED, des équipements télécoms et des composants de tôlerie de précision ? a dévoilé aujourd'hui une nouvelle image corporative et un nouveau logo pour marquer le 20ème anniversaire de l'entreprise. Bien que ses racines remontent à une petite usine d'estampage et de métal en feuille fondée en 1980, DSBJ a été créée officiellement en 1998. Cette année, pour coïncider avec son 20ème anniversaire, DSBJ lance une identité de marque actualisée pour célébrer un nouveau départ pour la société et servir de tremplin pour le prochain chapitre de l'histoire de DSBJ :

Une nouvelle DSBJ, un nouveau look

D comme Diversity (diversité) : DSBJ est ouverte d'esprit, inclusive et se nourrit de nouvelles idées tout en offrant de nouvelles solutions

S comme Simplicity (simplicité) : Pratiquant la « fabrication intelligente », DSBJ adopte la simplicité et le pragmatisme

B comme Breakthrough (avancées) : Innovante et intelligente, la société DSBJ est un chef de file avec des ressources, une vision et de la détermination

J comme Journey (parcours) : Allant de l'avant avec un objectif assuré, DSBJ ouvre la voie vers un monde mieux connecté

En plus des quatre valeurs ci-dessus qui donnent un sens à la nouvelle image de marque de DSBJ, le nouveau logo revêt également une grande importance du fait des couleurs et de la police de caractères utilisées. Les couleurs chaudes (rouge et orange) représentent un chef de file de l'industrie passionné et dynamique. Les couleurs bleues illustrent la stabilité d'une société de haute technologie qui réussit. La combinaison de couleurs éclatantes met en exergue la nature inclusive, enthousiaste et ouverte d'esprit de DSBJ. La police de caractères saisissante signifie également une ambition radicale d'explorer des territoires inconnus et un désir de progresser grâce à l'innovation.

Pour compléter cet effort, DSBJ lance par ailleurs un tout nouveau site Internet (www.dsbj.com), qui procure de nouvelles expériences interactives stimulantes aux clients existants et éventuels.

Un chef de file innovant dans le secteur de la haute technologie avec des racines dans le domaine du métal en feuille

En 1980, au coeur de Dongshan, à Suzhou, une usine d'estampage et de métal en feuille, petite mais résiliente, a pris sa première mesure audacieuse vers une percée technologique globale. Avec ses efforts déterminés et sa vision clairement définie, la société s'est développée et en 1998 DSBJ a été créée. Ainsi, d'une usine peu connue à une entreprise multinationale réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,2 milliards USD, DSBJ voit chaque étape de son parcours comme un défi de battre un précédent record.

En 2016 et 2018, DSBJ a racheté MFLEX et Multek, respectivement, ce qui a renforcé sa compétitivité et son influence sur la scène mondiale. Aujourd'hui, DSBJ est un important fabricant de circuits imprimés, un fournisseur renommé d'équipements de station de base et un leader en termes de part de marché dans tout un éventail de secteurs des LED à faible pas. Le parc industriel Yancheng de DSBJ, situé dans la province de Jiangsu en Chine, revendique des chaînes de production de niveau international et son centre de technologies d'interconnexion à Zhuhai, en Chine, développe certaines des technologies de circuits imprimés les plus avancées et les plus fiables au monde.

Ces accomplissements ont fait de DSBJ un partenaire technologique de confiance pour une multitude de sociétés établies à l'échelle mondiale, avec des points forts particuliers dans les secteurs de l'électronique grand public, des télécoms, de l'automobile et médical. Guidée par une stratégie complète couvrant la technologie, les opérations et le service client, DSBJ a étendu ses sites de production et bureaux dans de multiples lieux à travers la Chine, l'Asie, l'Europe et le continent américain, répondant aux besoins en constante évolution de sa clientèle mondiale.

À propos de DSBJ

Créée en 1980 à Suzhou, DSBJ a réussi son entrée à la Bourse de Shenzhen (code boursier : 002384) en 2010. DSBJ ambitionne de devenir un fournisseur technologique de premier plan de composants critiques dans l'univers intelligent de l'IdO, avec des capacités à « guichet unique » de R&D, de fabrication, de ventes et de service pour les circuits imprimés flexibles, les cartes de circuits imprimés, les circuits flex-rigides, l'emballage LED, les modules d'affichage et les équipements télécoms, qui sont largement employées dans les industries de l'électronique grand public, des télécommunications et de l'automobile. DSBJ a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards USD en 2017.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 02:40 et diffusé par :