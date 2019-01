4D Pharma annonce la publication de données mettant en évidence les propriétés immunostimulantes du MRx0518





LEEDS, Angleterre, January 29, 2019 /PRNewswire/ --

4D pharma plc (AIM : DDDD), la société pharmaceutique à la tête du développement de biothérapeutiques vivants, a annoncé aujourd'hui la publication d'un article décrivant le mécanisme et les puissants effets immuno-stimulants du MRx0518.

L'article intitulé « The flagellin of candidate live biotherapeutic Enterococcus gallinarum MRx0518 is a potent immunostimulant » (Lauté-Caly et al.) apparaît dans la section « Rapports scientifiques » de la revue Nature.

Des chercheurs de chez 4D ont démontré que le MRx0518 stimule les systèmes immunitaires inné et adaptatif et ont remarqué que la flagelline bactérienne - un composant spécifique de la bactérie MRx0518 - interagit avec les récepteurs TLR5 de l'hôte en tant que médiateur de ce processus. Il a déjà été démontré que les TLR5 jouent un rôle dans la réponse de l'organisme au cancer.

Alex Stevenson, le directeur scientifique de 4D, a commenté : « Cette publication illustre notre engagement qui consiste à mener des recherches de pointe sur le microbiome et souligne également l'importance d'une compréhension au niveau de la souche de la fonction et du mécanisme pour la sélection de candidats biothérapeutiques vivants en vue d'un développement clinique. »

4D mène actuellement plusieurs essais cliniques sur le MRx0518 dans plusieurs contextes. Le premier de ces essais - qui consiste en une étude combinée avec le Keytruda® menée en collaboration avec Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis, au MD Anderson Cancer Center - est ouvert aux candidatures.

Une copie de l'article est disponible ici : http://www.nature.com/articles/s41598-018-36926-8

A propos de 4D

Fondée en février 2014, la société 4D est un leader mondial du développement de biothérapeutiques vivants, une catégorie de médicaments novatrice et émergente, définis par la FDA comme produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D a créé une plateforme propriétaire qui identifie de façon rationnelle les nouvelles bactéries grâce à une compréhension approfondie de la fonction et des mécanismes. Tous les produits biothérapeutiques vivants de 4D sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, présentes naturellement dans un intestin humain sain. 4D mène une étude de phase II sur le syndrome du côlon irritable et une étude de phase I sur les tumeurs solides, et dirige des programmes portant sur des maladies telles que l'asthme et les maladies du système nerveux central. La société prévoit d'entamer trois études cliniques supplémentaires en 2019.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.4dpharmaplc.com/.

À propos du MRx0518

Le microbiome a été impliqué dans le traitement du cancer et la réponse à cette maladie dans plusieurs contextes cliniques. Il a été démontré que le profil microbiologique des patients favorise la réponse au traitement anti-PD-1 dans le cadre du mélanome et du cancer bronchique non à petites cellules. MRx0518 a fait preuve d'une efficacité tenace en tant qu'agent immunostimulant et anti-tumoral dans de nombreux modèles de tumeurs tels que le cancer du sein, le carcinome rénal et le cancer du poumon. La société étudie le MRx0518 dans divers contextes cliniques liés au cancer en 2019.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

4D

Duncan Peyton, président-directeur général, +44(0)113-895-0130

Fay Weston, responsable des relations avec les investisseurs, +44(0)799-038-1713

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 02:00 et diffusé par :