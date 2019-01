eyetime devient le partenaire officiel de l'équipe de Mika Brageot





Quelques jours avant le lancement de la saison 2019 du Championnat du monde Red Bull de course aérienne, eyetime, le développeur de l'application sociale de même nom, et Mika Brageot, le plus jeune pilote Master Class en lice, sont entrés en collaboration.

Des pointes enregistrées à jusqu'à 370 km/h, de spectaculaires manoeuvres aériennes, le tout organisé dans des lieux de renom devant les yeux de millions de fans : compétition à grande vitesse, les courses aériennes du Championnat du monde Red Bull Air Race sont disputées à quelques mètres à peine du sol et exigent des meilleurs pilotes une dextérité aéronautique et de la précision. eyetime poursuit son engagement dans le cadre de la série de courses la plus connue au monde. En effet, après avoir été partenaire du sixième événement de la Red Bull Air Face à Wiener Neustadt, en Autriche, l'entreprise sera pour la première fois partenaire officiel de l'équipe du pilote Master Class en devenir Mika Brageot durant cette saison 2019, qui portera les couleurs #11RACING Team eyetime sur la ligne de départ.

« L'année dernière, Mika a fini quatrième alors que ce n'était que sa deuxième saison dans le cadre du Championnat. Il compte réellement parmi les pilotes de voltige les plus talentueux de la génération. À l'instar de Mika qui va marquer le Championnat durant les années à venir, nous allons définir de nouvelles normes en matière de communication numérique. Nous sommes très heureux d'être partenaire de son équipe couronnée de succès » a souligné Aleksandra Gieracz, responsable opérationnel d'eyetime.

« eyetime est une application surprenante débordant de possibilités. Cette coopération avec eyetime nous donne l'occasion d'élever notre communication avec nos fans à un tout autre niveau. Nous allons tout faire pour leur offrir les meilleurs temps et résultats possible. Le podium n'a jamais été aussi proche et je n'ai qu'une hâte : me relancer dans la course avec le soutien de notre nouveau partenaire » s'est réjoui Mika Brageot.

À l'occasion de ce partenariat, le fuselage du #11RACING MSX a fait peau neuve et arbore un flamboyant design eyetime : un spectacle que les fans ne manqueront pas lors du lancement de la saison à Abou Dabi, les 8 et 9 février.

Restez toujours bien informé avec les canaux eyetime

L'application eyetime réunit canaux sociaux et messagerie instantanée. Disponible aussi bien sur Android que sur iOS, eyetime offre non seulement bon nombre de possibilités de se connecter à d'autres personnes, mais aussi une pléthore de fonctionnalités pouvant être personnalisées. Dans le cadre de cette récente coopération, des milliers de fans de la Red Bull Air Face ainsi que de MikaBrageot bénéficient d'un accès exclusif aux canaux eyetime et peuvent, de cette manière, rester constamment informés des dernières nouveautés des courses via les canaux Red Bull Air Race et Mika Brageot #11RACING.

À propos d'eyetime

eyetime International Ltd., dont le siège se situe à Londres, définit de nouvelles normes en matière de communication numérique. Avec le développement d'eyetime, qui réunit la communication du quotidien via les médias sociaux, la messagerie instantanée et la téléphonie en une seule et même application, eyetime International Ltd. ouvre les portes d'un nouvel univers virtuel. De plus amples informations au sujet de l'application eyetime sont disponibles sur http://www.eyetime.com.

