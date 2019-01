La start-up de technologies d'assurance bsurance lève plusieurs millions d'investissements





VIENNE, January 29, 2019 /PRNewswire/ --

Quatre millions d'euros investis par UNIQA Ventures et de nouveaux investisseurs

Une spécialisation sur le modèle B2B2C qui porte ses fruits

Élue parmi les 100 meilleures start - ups de technologies d'assurance en Europe

Une expansion prochaine en Europe occidentale et dans la CEE

bsurance a achevé avec succès son tour de financement de série A. Fondée fin 2017, la jeune start-up autrichienne de technologies d'assurance, qui a pu se développer au sein du programme d'accélération de weXelerate, se dote ainsi un capital conséquent pour financer son expansion à venir.

Quatre millions d'euros investis par UNIQA Ventures et de nouveaux investisseurs

bsurance travaille depuis ses débuts en étroite collaboration avec UNIQA. UNIQA Ventures, la branche capital-risque du groupe d'assurance leader en Autriche, a également renouvelé son intérêt pour l'entreprise à travers un investissement supplémentaire. À cela se sont ajoutés de nouveaux investisseurs qui séduisent non seulement par leur contribution financière, mais aussi par la valeur stratégique et les accès aux marchés qu'ils représentent. Quant à la réalisation de l'investissement, c'est la société Schönherr Rechtsanwälte GmbH qui en a pris la charge.

« Chez bsurance, nous avons investi dans une équipe expérimentée et performante qui s'est distinguée en développant un concept commercial évolutif au déploiement rapide. L'ascension exceptionnelle des derniers mois offre une base remarquable pour devenir le leader européen parmi les prestataires de services numériques B2B2C », affirme Andreas Nemeth, PDG de UNIQA Ventures, soulignant ainsi avec vigueur la vision de bsurance.

Une spécialisation sur le modèle B2B2C qui porte ses fruits

L'entreprise autrichienne de technologies d'assurance s'est spécialisée dans les modèles « B2B2C ». Avec cette approche, l'accès au client final ne s'effectue pas de manière directe, mais exclusivement par le biais de partenaires. Il s'agit, pour la plupart, d'entreprises et de places de marché avec une base de clients importante. Parmi les potentiels partenaires, on y retrouve les sociétés commerciales, les fournisseurs d'énergie, les commerçants d'électronique, les opérateurs de mobilité ou encore les sociétés de télécommunications.

En collaboration avec ses partenaires, bsurance veut révolutionner la manière dont les assurances sont perçues et souscrites par les clients. À ce titre, la start-up profite des changements significatifs que l'on peut observer dans le comportement des consommateurs. La stratégie qui est la sienne, à savoir se focaliser sur les modèles B2B2C et les services commerciaux annexes (proposition de produits d'assurance associés à d'autres prestations ou produits), porte aujourd'hui ses fruits.

Élue parmi les 100 meilleures start-ups de technologies d'assurance en Europe

La numérisation croissante influe sur le comportement et les attentes des clients. Et cette évolution n'épargne pas le secteur des assurances. Ce qui compte vraiment aujourd'hui aux yeux des consommateurs, c'est d'obtenir des solutions d'assurance simples, peu complexes et faciles à souscrire qui répondent parfaitement à leurs besoins spécifiques en matière de couverture de risques. Ces caractéristiques sont non seulement le gage d'un confort accru, mais garantissent aussi que le client ne souscrive qu'aux assurances dont il a réellement besoin.

Afin de répondre à cette exigence, bsurance propose des solutions d'assurance qui sont taillées sur mesure pour les besoins concrets des différents clients. Ces derniers sont intégrés directement au parcours client du partenaire, par le biais d'une intégration qui peut aussi bien être réalisée en ligne qu'en agence.

Exécutée en arrière-plan et n'exigeant aucune action supplémentaire du partenaire, la plate-forme digitale de bsurance est un service cloud qui permet d'automatiser complètement la réalisation de tous les processus d'assurance en temps réel, y compris la création des polices. Le raccordement de nouveaux partenaires s'effectue par le biais d'une interface API facile à intégrer. Afin de garantir la meilleure expérience utilisateur possible, les partenaires responsables du service client et du traitement des sinistres sont des sociétés qui sont reconnues pour leurs activités dans toute l'Europe.

La pertinence de l'approche adoptée par bsurance a par ailleurs été confirmée à l'occasion de la conférence spécialisée Digital Insurance Agenda (DIA), où bsurance a été élue parmi les 100 start-ups européennes de technologies d'assurance les plus prometteuses, aux côtés d'entreprises comme Lemonade, wefox ou encore Trov.

Une expansion prochaine en Europe occidentale et dans la CEE

Après une introduction réussie sur les marchés autrichien et allemand, l'expansion se poursuit dans les pays d'Europe occidentale et de la CEE. Ce passage à la vitesse supérieure a été rendu possible grâce aux partenariats stratégiques conclus avec Munich Re et UNIQA au cours de l'année dernière. En outre, des discussions sont d'ores et déjà en cours avec d'autres compagnies d'assurance.

Lorenz Gräff, PDG et co-fondateur de bsurance, peut ainsi aborder l'avenir avec sérénité : « Nous sommes très satisfaits du succès du premier tour de financement et sommes convaincus d'avoir trouvé les partenaires stratégiques adaptés pour mener à bien notre évolution à venir. L'équipe remarquable qui m'entoure et moi-même envisageons l'avenir avec une grande confiance et nous sommes prêts à connaître une forte croissance grâce au développement de nouveaux produits et à l'acquisition de nouveaux clients ».

À propose de bsurance :

Fondée en novembre 2017, l'entreprise autrichienne de technologies d'assurance bsurance se distingue par une offre spécialisée sur les modèles commerciaux B2B2C dans le secteur des assurances. Pour ce faire, elle est entourée par deux partenaires stratégiques : Munich Re et UNIQA. bsurance se concentre pour sa part sur l'implémentation directe de produits d'assurance personnalisés dans les canaux de vente d'entreprises disposant d'un grand volume de clients ou de transactions.

Questions & contact :

Alexander Geier

Chief Marketing Officer, bsurance

T +43-(0)664-5444-693

E-Mail : alexander.geier@bsurance.tech

https://www.bsurance.tech

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 02:00 et diffusé par :