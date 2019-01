Le spécialiste du formatage de matériaux aérospatiaux Web Industries acquiert les sociétés françaises Omega Systèmes Atlantique et Aquitaine





Web Industries, fabricant de matériaux de haute précision, notamment de composites haute performance utilisés dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense et de l'industrie, annonce aujourd'hui que Web Industries International Holdings a acquis 100% des actions d'Omega Systèmes Atlantique et Omega Systèmes Aquitaine, établies en France. Ces sociétés sont spécialisées dans le formatage de matériaux avancés pour l'aéronautique, la défense et les applications industrielles sur les sites de production de Nantes et Bordeaux.

Les technologies de formatage d'Omega, y compris la découpe de précision, la découpe au jet d'eau et l'usinage 5 axes, ainsi que la découpe et le montage en nappe, sont complémentaires des services de formatage de pointe de Web. L'acquisition d'Omega s'inscrit dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à fournir des services et de l'ingénierie pour répondre à la demande de services de formatage et de gestion des matériaux des clients du secteur aérospatial.

"L'acquisition d'Omega Systèmes s'inscrit parfaitement dans la stratégie de l'entreprise en réunissant les meilleurs formateurs américains et européens de matériaux avancés pour l'aéronautique ", a déclaré Mark Pihl, Directeur général de Web Industries. "Les clients en Europe auront bientôt accès à la technologie, aux systèmes et à la dimension de Web Industries pour soutenir de grands programmes commerciaux et Web disposera d'installations de production locales pour répondre à la demande des plus grands fabricants et fournisseurs européens du secteur aérospatial. En même temps, bon nombre des capacités uniques d'Omega profiteront aux clients sur le marché nord-américain."

Mark Pihl ajoute : "Omega Systèmes est un partenaire solide pour Web Industries car tous deux partagent la même philosophie. Ensemble, ils proposent une offre de produits complémentaires sur des segments de marché complémentaires, mettent l'accent sur la R&D et amplifient leur présence géographique. Nous avons beaucoup en commun avec Omega Systèmes et sommes convaincus que nous pouvons nous renforcer mutuellement. Nous nous réjouissons de faire grandir Omega Systèmes main dans la main avec Web Industries."

Jean-Louis Bretin, fondateur et PDG d'Omega, souligne les avantages que cette acquisition apporte à l'entreprise qu'il a fondée, ainsi qu'à Web Industries. "L'industrie aérospatiale entre dans une nouvelle phase de croissance, qui nécessite d'importants investissements pour qu'elle soit durable et continue ", dit-il. "Avec Web Industries, nous avons trouvé le bon partenaire pour étendre et développer le rôle de leader d'Omega dans les composites avancés."

Jean-Louis Bretin continuera à diriger Omega et rendra compte à Kevin Young, vice-président du développement de l'entreprise chez Web Industries.

Selon Kevin Young, il est essentiel de retenir Jean-Louis Bretin pour assurer le succès de Web en Europe. "Jean-Louis Bretin a montré à maintes reprises qu'il comprenait le marché et qu'il savait quand ajuster sa stratégie ", dit-il. "Ses capacités de leadership, sa vision, ses solides relations avec sa clientèle et sa connaissance de l'industrie aéronautique, contribueront à la croissance de Web à travers tout le continent."

Le transfert de propriété des deux sociétés entre en vigueur le 25 janvier 2019.

À propos de Web Industries

Web Industries, Inc., une société détenue à 100 % par ses employés, est l'un des fournisseurs les plus importants et les plus diversifiés de conversion de précision et de fabrication externalisée. Nous assistons nos clients des secteurs de l'aéronautique, de la médecine, des soins de santé et à domicile et de l'industrie à renforcer leurs capacités et à accélérer leur succès sur le marché. Nous misons sur des relations étroites et fondées sur la confiance pour développer des solutions ingénieuses adaptées précisément à leurs besoins. De la conception du projet jusqu'à la commercialisation, Web offre une solution créative aux problèmes, renforcée par une expertise technique et opérationnelle. www.webindustries.com

A propos d'Omega Systèmes

Depuis plus de 30 ans OMEGA Systèmes se spécialise dans la découpe de matériaux souples et semi-rigides, d'abord pour l'industrie textile, puis notamment pour l'industrie automobile et aéronautique. Entreprise familiale et indépendante, elle est un partenaire reconnu dans son secteur d'activité. Leur expertise et leur approche " conseil " sont particulièrement appréciées par leurs clients. Aujourd'hui, OMEGA Systèmes est un acteur plébiscité par les grands donneurs d'ordre, les principaux équipementiers, de nombreuses PME et administrations pour toutes les phases de production en amont. http://www.omega-systemes.com/

