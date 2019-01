Les enseignantes et les enseignants de l'Université TÉLUQ en grève générale illimitée





QUÉBEC, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le conflit à l'Université TÉLUQ s'est intensifié aujourd'hui avec le déclenchement de la grève générale et illimitée des tutrices et des tuteurs. C'est près de 20?000 étudiantes et étudiants qui se retrouvent dans l'impossibilité de terminer leur trimestre.

Après 17 mois de négociation en présence de conciliateurs du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et après que les représentants syndicaux aient déposé plusieurs compromis pour parvenir à une convention collective acceptable, les parties sont revenues à la case départ. Vendredi dernier, l'Université est revenue à la table de négociation avec de nouvelles exigences et le retrait de propositions qu'elle avait pourtant annoncées. En agissant ainsi, l'Université TÉLUQ laisse toujours planer le doute sur la mise à pied de ces enseignantes et de ces enseignants expérimentés.

La contribution des tutrices et des tuteurs à l'excellente réputation de l'Université TÉLUQ est pourtant reconnue depuis 1972 par les nombreux étudiantes et étudiants qui y ont étudié. « C'est odieux de mettre ainsi au rancard des enseignantes et des enseignants hautement qualifiés, qui travaillent depuis des décennies dans cette institution. Nos membres sont déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir l'estime qu'ils méritent et préserver leur emploi, et aussi pour défendre le modèle d'encadrement de qualité que la direction semble s'acharner à vouloir détruire par tous les moyens possibles », précise Nancy Turgeon, présidente du Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-université - CSN (STTTU).

La négociation se déroule dans un contexte de restructuration, ayant d'abord pris la forme de la sous-traitance du travail des tutrices et des tuteurs à des employés d'une entreprise privée, l'Institut MATCI. Des enquêtes demandées par la ministre de l'Enseignement supérieur avaient mené à la suspension de l'ancien directeur général ayant conclu cette entente. « La nouvelle direction n'a manifestement pas encore tiré de leçon de ces tentatives insensées de remplacer les tutrices et les tuteurs. Ce projet se poursuit par des embauches de nouvelles personnes qui doivent faire le même travail, mais en consacrant trois fois moins de temps d'encadrement par étudiant. Ceux qui en font les frais restent les mêmes : les étudiantes et les étudiants », martèle Yves Fortin, vice-président du Conseil Central Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA).

« Le modèle que souhaite imposer l'Université TÉLUQ pourrait avoir un impact considérable sur l'ensemble du réseau universitaire. La lutte des tutrices et des tuteurs est aussi celle des chargées et des chargés de cours du Québec », conclut Richard Bousquet, vice-président et responsable du regroupement université de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN (FNEEQ).

