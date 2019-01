Efficience International est fière d'accueillir M. Nicolas Bounine, ostéothérapeute, auteur et conférencier comme invité d'honneur du Colloque EQUI.INNOV.SANTÉ (EIS)





MONTRÉAL, le 28 Janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le 9 février 2019 se tiendra au Centre de recherche du CHUM à Montréal, le colloque EQUI.INNOV.SANTÉ (EIS) destiné aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes en rhumatologie et en endocrinologie, aux praticiens en kinésithérapie, chiropratique, ostéopathie, physiothérapie et massothérapie. L'invité d'honneur de ce colloque exceptionnel est Nicolas Bounine, praticien, formateur, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages dont « La méthode Bounine », qui viendra spécialement de Paris (France) pour l'occasion.

Portant sur des méthodes de santé innovantes dont l'objectif principal est de permettre aux patients de retrouver l'espérance de vivre dans un corps en équilibre, le Colloque EIS propose plusieurs conférences de haut vol et ateliers avec le Dr Patrick Freud, D.C., chiropraticien et professeur à l'Université McGill, M. Nicolas Bounine, M.K.D.E., ostéothérapeute, auteur et formateur et le Dr Dominique Garrel, M.D., endocrinologue et professeur à l'Université de Montréal (UdM).

« Nous sommes très fiers d'avoir des conférenciers aussi prestigieux pour cette première édition du Colloque EIS. Par la diversité et la complémentarité de leurs expertises, nos praticiens apportent une vision à 360 degrés pour mieux comprendre et mettre en oeuvre la notion de bien-être et d'équilibre, sur différents plans. » explique Benoît Hurtel d'Efficience International, organisateur de l'événement.

Les conférences porteront sur « la neurologie fonctionnelle », « L'ostéothérapie : pourquoi le bassin est-il la clé de l'équilibre ? » et « Comment comprendre l'obésité » afin de permettre aux praticiens l'accès à une meilleure connaissance de nouvelles perspectives d'intervention dans l'amélioration des soins et la promotion de la santé auprès des patients.

« La journée de conférences est complétée par deux sessions d'ateliers pour les participants qui souhaitent mettre en pratique la théorie auprès de leurs patients » conclut Benoît Hurtel.

Informations et inscriptions : https://colloqueeis.com/

