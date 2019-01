FLIR Systems acquiert Aeryon Labs pour la somme de 200 millions USD





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition, pour la somme de 200 millions USD, d'Aeryon Labs Inc., l'un des principaux développeurs de systèmes d'aéronefs sans pilote (Unmanned Aerial Systems, UAS), haute performance, destinés aux marchés mondiaux de l'armée, de la sécurité publique et des infrastructures stratégiques. Les fuselages des quadrirotors à décollage et atterrissage verticaux d'Aeryon intègrent de nombreux capteurs, notamment la technologie thermique de FLIR, afin de fournir aux utilisateurs des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR) immédiates et à haute résolution.

Basée à Waterloo, au Canada, et disposant de bureaux à Denver et à Salt Lake City, Aeryon Labs a été fondée en 2007 et est l'un des principaux concepteurs et fabricants de solutions d'UAS de Groupe 1, axées sur les missions et s'appuyant sur des aéronefs de moins de 20 livres. La famille d'UAS d'Aeryon est déployée par vingt forces armées dans plus de trente pays à travers le monde, y compris le département de la Défense des États-Unis. Aeryon développe des solutions d'UAS comprenant du matériel, des logiciels intégrés, des stations de contrôle au sol, des capteurs, des logiciels pour les opérations de vol, ainsi que des services de soutien pour ses clients internationaux.

« L'acquisition d'Aeryon Labs renforce notre stratégie à long terme qui est d'aller au-delà des capteurs, et de proposer le développement de solutions complètes capables de sauver des vies et préserver des moyens de subsistance », a déclaré Jim Cannon, président et chef de la direction de FLIR Systems. « Cette acquisition, qui vient s'ajouter à celle de Prox Dynamics en 2016, augmente considérablement les capacités de nos solutions de systèmes sans pilote, qui vont désormais au-delà des nano-UAS pour inclure les solutions d'UAS de Groupe 1, destinées à l'armée. Nous avons l'intention de continuer à investir et à développer cette branche de nos activités ainsi que d'élargir nos capacités, car nous considérons que les solutions autonomes et sans pilote constituent une opportunité majeure en termes de croissance organique pour les années à venir. »

Robustes, fiables et ayant fait leurs preuves sur le terrain, les UAS SkyRanger d'Aeryon peuvent être transportés dans un sac à dos et déployés en quelques minutes par un seul opérateur. Les UAS SkyRanger sont réputés pour leur capacité à fonctionner dans des environnements difficiles et par mauvais temps, y compris à haute altitude, lors de rafales de vent, ainsi dans des conditions de pluie et de neige. Les derniers ajouts à la famille d'aéronefs SkyRanger constituent une nouvelle référence en matière de performance et de fiabilité dans le secteur des UAS de petite dimension. Désormais, grâce à une architecture ouverte et modulaire, les utilisateurs finaux et les développeurs tiers peuvent créer des charges utiles et des systèmes logiciels étroitement intégrés pour la plateforme SkyRanger, permettant ainsi le développement rapide de solutions, l'intégration d'intelligence artificielle à bord, et des opérations autonomes.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille de FLIR et de faire désormais partie d'une société de technologie axée sur la croissance », a déclaré Dave Kroetsch, cofondateur et directeur technique d'Aeryon Labs. « À mesure que la technologie des drones et ses marchés évoluent, les clients recherchent des UAS qui constituent des composants d'une solution plus large. Même si Aeryon a évolué dans cette direction depuis quelques années, le fait de faire désormais partie de FLIR Systems ouvre la voie à l'inclusion de nos technologies matérielles et logicielles dans des solutions bien plus vastes que nous n'aurions pu l'envisager à nous seuls. »

Aeryon Labs fait désormais partie de la division Systèmes sans pilote et solutions intégrées pour les secteurs de la fonction publique et de la défense, de FLIR. La transaction devrait avoir un effet dilutif de 0,02 USD sur le bénéfice de FLIR Systems en 2019, en raison des investissements prévus dans le développement de produits, mais être relutive par la suite. La direction de FLIR Systems discutera de cette acquisition stratégique lors de la conférence sur les résultats du quatrième trimestre 2018, qui aura lieu le 13 février à 9 heures, heure normale de l'Est.

À propos de FLIR Systems

Fondée en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l'Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité et protéger l'environnement. Grâce à ses près de 3 700 employés, la vision de FLIR Systems consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l'imagerie thermique et des technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l'environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Déclarations prévisionnelles

Ce présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent contenir des mots tels que « anticiper », « estimer », « prévoir », « avoir l'intention de » et « croire » ainsi que des mots et expressions similaires, et inclure les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction, et qui pourraient s'avérer inexactes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les produits et résultats réels pourront différer sensiblement du contenu formulé explicitement ou implicitement dans lesdites déclarations prévisionnelles, et ce, en raison de nombreux facteurs. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées, et FLIR Systems décline toute obligation de mise à jour de ses déclarations prévisionnelles pour qu'elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2019 à 21:20 et diffusé par :