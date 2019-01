La fermeture de Riverdale, une mesure déstabilisante et fâcheuse estime le QCGN





MONTRÉAL, le 28 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le flot continu de garanties du gouvernement du premier ministre François Legault qui dit tenir compte des intérêts de la communauté québécoise d'expression anglaise vient d'être contredit par certaines de ses mesures, et une fois de plus, par la soudaine élimination de l'école secondaire Riverdale de notre système scolaire anglophone.

« Alors que le gouvernement du Québec parle de manière plutôt positive et souvent encourageante du respect des intérêts de notre communauté, il ne comprend visiblement pas ce que signifient les droits des minorités linguistiques ou il s'en soucie fort peu », a déclaré Geoffrey Chambers, président du Quebec Community Groups Network (QCGN), à la suite de l'annonce faite aujourd'hui dans les médias.

Cette décision extrêmement perturbatrice, visant à forcer la dispersion des 450 élèves d'expression anglaise de Riverdale dans ce qui reste du réseau de la Commission scolaire Lester B. Pearson avant la prochaine rentrée scolaire, est nettement abusive. M. Chambers a ajouté : « Elle fait carrément fi de la politique de longue date touchant les fermetures d'écoles qui, pour une excellente raison, exige le recours à une consultation publique dans le cadre d'un processus approfondi et judicieux de 18 mois. Le fait que le gouvernement du Québec contourne les règles de sa propre loi sur l'éducation en exerçant un pouvoir extraordinaire (invoquant l'article 477.1.1 de la Loi sur l'instruction publique) est une décision dangereuse, déstabilisante et mal avisée. »

